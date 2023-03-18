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В Литве найден погибший орлан: он был окольцован в Латвии и установил рекорд долгожительства

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В Литве найден погибший орлан: он был окольцован в Латвии и установил рекорд долгожительства
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Орлан-белохвост. Иллюстративное фото
Орлан-белохвост. Иллюстративное фото Фото: Piotr Krzeslak/shutterstock

Из Литовского центра кольцевания птиц была получена информация об окольцованном в Латвии погибшем орлане, сообщает предприятие Latvijas valsts meži (LVM).

По кольцам на лапах птицы выяснилось, что орлана в 1995 году на территории природного заповедника Lubāna mitrājs окольцевал орнитолог Угис Бергманис, а также, что новое гнездо птицы - примерно в 160 километрах от его местонахождения, сообщили представители LVM.

"Удивляет возраст орлана - 28 лет, что на пять лет больше, чем самый большой известный возраст орлана в дикой природе в Латвии", - пояснил Угис Бергманис.

Мониторинг Latvijas valsts meži и Латвийского фонда природа свидетельствует о значительном приросте числа ранее редких орланов по всей Латвии.

Кольцевание орланов позволяет выяснить продолжительность их жизни, пути миграции, места гнездования, а также размер территории гнездования и происхождение гнездующихся птиц.

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