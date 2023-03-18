В Литве найден погибший орлан: он был окольцован в Латвии и установил рекорд долгожительства

По кольцам на лапах птицы выяснилось, что орлана в 1995 году на территории природного заповедника Lubāna mitrājs окольцевал орнитолог Угис Бергманис, а также, что новое гнездо птицы - примерно в 160 километрах от его местонахождения, сообщили представители LVM.