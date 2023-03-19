Родной язык человека может влиять на его мозг

Ученые использовали магнитно-резонансную томографию для исследования мозга носителей немецкого и арабского языков и обнаружили различия в некоторых частях мозга.

Сравнивая магнитно-резонансные томограммы мозга 94 человек, говорящих на разных языках, ученые обнаружили, что язык, который человек использует для общения, создает связи в мозгу, которые могут лежать в основе нашего мышления.

Исследование показало, что люди, чей родной язык - немецкий, имеют более сильные связи в "языковой сети" левого полушария мозга, чем те, для кого родной язык - арабский.

По мнению исследователей, эти результаты могут быть связаны со сложным синтаксисом немецкого языка, который обусловлен, в частности, порядком слов в предложениях.

"Связи в мозгу модулируются обучением и окружающей средой в детстве, что влияет на обработку информации и когнитивное мышление во взрослом мозгу. Наше исследование дает новое представление о том, как мозг приспосабливается к когнитивным требованиям", - объясняет ученый, проводивший эксперимент.

В будущем это исследование поможет ученым больше узнать о различиях между людьми разных культур.