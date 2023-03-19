Ученые из Института мозга и когнитивных исследований человека Общества Макса Планка обнаружили доказательства того, что язык, на котором мы говорим, влияет на наш мозг. Это одно из первых исследований, показывающих различия между мозгом людей, у которых разный родной язык, пишет Medical Xpress.
Родной язык человека может влиять на его мозг
Ученые использовали магнитно-резонансную томографию для исследования мозга носителей немецкого и арабского языков и обнаружили различия в некоторых частях мозга.
Сравнивая магнитно-резонансные томограммы мозга 94 человек, говорящих на разных языках, ученые обнаружили, что язык, который человек использует для общения, создает связи в мозгу, которые могут лежать в основе нашего мышления.
Исследование показало, что люди, чей родной язык - немецкий, имеют более сильные связи в "языковой сети" левого полушария мозга, чем те, для кого родной язык - арабский.
По мнению исследователей, эти результаты могут быть связаны со сложным синтаксисом немецкого языка, который обусловлен, в частности, порядком слов в предложениях.
"Связи в мозгу модулируются обучением и окружающей средой в детстве, что влияет на обработку информации и когнитивное мышление во взрослом мозгу. Наше исследование дает новое представление о том, как мозг приспосабливается к когнитивным требованиям", - объясняет ученый, проводивший эксперимент.
В будущем это исследование поможет ученым больше узнать о различиях между людьми разных культур.
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