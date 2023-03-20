Инфографика ⟩ Фактическая безработица в Латвии выросла на 7%

Уровень безработицы мужчин в феврале вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 9,1%, а среди женщин уровень безработицы остался неизменным - 4,9%.

Одновременно в статистическом управлении указывается, что зарегистрированный в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) уровень безработицы в феврале сохранился неизменным и в конце месяца составил 6,3% от экономически активных жителей.

По сравнению с февралем 2022 года фактический уровень безработицы в Латвии сократился на 0,3 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы сократился на 0,5 процентных пункта.

В феврале 2023 года в Латвии было 66 500 безработных, в том числе 23 400 женщин и 43 100 мужчин, что на 600 больше, чем в январе, а на 1800 меньше, чем в феврале прошлого года. Число безработных женщин и мужчин за месяц увеличилось на 300.