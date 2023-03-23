Закрытая из-за пандемии гостиница Tallink Hotel Riga откроется уже в апреле

Согласно опубликованной информации, в гостинице началось бронирование.

Tallink Hotel Riga прекратил свою деятельность 18 марта 2020 года, 1 июня возобновил работу, однако 18 октября 2020 года отель снова прекратил работу с учетом значительного снижения количества гостей и бронирований, а также ограничений на поездки из-за пандемии Covid-19.

22 октября 2020 года вступил в силу приказ об увольнении почти всех сотрудников. В штате были сохранены лишь несколько человек для поддержания здания гостиницы в рабочем порядке.

В 2021 году средства на содержание здания, оплату коммунальных услуг, аренды и заработной платы были получены от головной компании предприятия - эстонской TLG Hotell, входящей в состав Tallink Grupp.

TLG Hotell Latvija в 2021 году работал с оборотом 18 661 евро, что на 98,5% меньше, чем годом ранее, при этом компания понесла убытки в размере 3,333 млн евро, что на 9,9% больше, чем в 2020 году.

Tallink Grupp осуществляет перевозки паромами по Балтийскому морю под брендами Tallink и Silja Line. Компания также является оператором трех гостиниц в Таллине и одной в Риге.