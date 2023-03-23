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Sadales tīkls меняет правила для солнечных панелей. Клиенты недовольны

rus.tvnet.lv
Sadales tīkls меняет правила для солнечных панелей. Клиенты недовольны
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Солнечные панели
Солнечные панели Фото: Evija Trifanova/LETA

Предприятие Sadales tīkls меняет правила для микрогенерации с помощью солнечных панелей, передает Rus.LSM. Если раньше накопленная их владельцами электроэнергия "сгорала" 1 апреля, то далее этой датой станет 1 марта. В предприятии подчеркивают, что накопленные киловатт-часы перейдут на новый период, однако пользователи панелей выражают свое недовольство.

Летом 2022 года из-за энергокризиса латвийцы стали массово устанавливать солнечные панели в частных домах. Однако уже тогда некоторые высказывали опасения о том, что в будущем энергомонополисты или государство изменят правила.

Принцип нетто-накопительной системы солнечных панелей простой: пользователь запускает электричество в общую сеть, на виртуальном счету накапливаются киловатты. За зиму их используешь, а 1 апреля остаток сгорает.

Семейный врач Андрис Бауманис рассказал, что накопил 700 кВт-часов энергии. Он считает, что сделал инвестиции, выработал электричество, пустил его в общую сеть, компания-поставщик электроэнергии продала эту энергию, но в один момент его накопления сгорели. Бауманис посчитал, что это нечестно, и перешел к нетто-расчетной системе, в которой вместо киловатт накапливаются виртуальные деньги (они не сгорают).

"До конца года, пока панели производят энергию, я накопил почти 3000 евро, которые мог использовать весь отопительный сезон. За это время я снабдил свой дом, квартиру в Риге и заряжал машину", - рассказал Андрис.

Другой герой сюжета - Павел Макрецкий - остался в нетто-накопительной системе, и рассказал, что перенос срока "сгорания" накоплений произошел для него незаметно. "У нас зима, еще снег на крыше. Панели еще не работают совершенно. У меня было накоплено порядка 800 кВт-часов. И все эти киловатты обнулились. (...) Естественно, мы чувствуем себя обманутыми. И совершенно непонятно, почему этот срок был перенесен", - рассказывает Павел.

Позднее стало известно, что накопленные Павлом киловатт-часы не сгорят, а перенесутся на следующий год. Но тогда уже точно сгорят 1 марта, который в Латвии еще, по сути, зимний месяц.

"Из-за облачности панели производят около 5-6 кВт-часов энергии, - рассказал пользователь. - Потребление частного дома считается небольшим, если у него в месяц около 300 квт. Если 6 кВт-часов в день умножить на 30 дней, то мне 150 квт надо докупать. В моем случае я теряю 800-900 кВт-часов, которые могут еще меня обеспечить на три месяца, и начинаю покупать энергию у поставщика. Естественно, меня это не устраивает, потому что правила игры на момент установки панелей были совершенно другие".

В Sadales tīkls перенос срока объяснили тем, что им невыгодно содержать такую систему. "То, что клиент произвел, он тут же отдал в сеть и оно истрачено, и когда он хочет взять это обратно, то нам надо это купить, по биржевой цене на тот момент", - пояснил директор по развитию Sadales tīkls Янис Кирковалдс.

В Sadales tīkls порекомендовали самим искать поставщиков энергии на рынке, которые предлагают нетто-расчетную систему, где электричество продается за виртуальные деньги.

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