Sadales tīkls меняет правила для солнечных панелей. Клиенты недовольны

Позднее стало известно, что накопленные Павлом киловатт-часы не сгорят, а перенесутся на следующий год. Но тогда уже точно сгорят 1 марта, который в Латвии еще, по сути, зимний месяц.

"Из-за облачности панели производят около 5-6 кВт-часов энергии, - рассказал пользователь. - Потребление частного дома считается небольшим, если у него в месяц около 300 квт. Если 6 кВт-часов в день умножить на 30 дней, то мне 150 квт надо докупать. В моем случае я теряю 800-900 кВт-часов, которые могут еще меня обеспечить на три месяца, и начинаю покупать энергию у поставщика. Естественно, меня это не устраивает, потому что правила игры на момент установки панелей были совершенно другие".

В Sadales tīkls перенос срока объяснили тем, что им невыгодно содержать такую систему. "То, что клиент произвел, он тут же отдал в сеть и оно истрачено, и когда он хочет взять это обратно, то нам надо это купить, по биржевой цене на тот момент", - пояснил директор по развитию Sadales tīkls Янис Кирковалдс.

В Sadales tīkls порекомендовали самим искать поставщиков энергии на рынке, которые предлагают нетто-расчетную систему, где электричество продается за виртуальные деньги.