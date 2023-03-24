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Фото и видео ⟩ В порту пришвартовался крупнейший из когда-либо обслуженных в Риге контейнеровозов

TVNET rus.tvnet.lv
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В порту пришвартовался крупнейший из когда-либо обслуженных в Риге контейнеровозов
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Фото: Edgars Trankalis

23 марта в Рижском порту к пристаням Baltic Container Terminal пришвартовался впечатляющий контейнеровоз - крупнейший из когда-либо обслуженных в Риге.

Контейнеровоз MSC GUERNSEY обладает следующими параметрами: длина - 251 метр, ширина - 37,3 метра, тоннаж - 48 777 тысяч тонн, мощность - 4699 единиц TEU.

Судно ходит под португальским флагом.

Судно включено в маршрут MSC Рига - Клайпеда - Антверпен - Зебрюгге - Таллинн - Клайпеда и в дальнейшем будет посещать Рижский порт регулярно.

Базирующийся в Рижском порту ВСТ (Riga Container Terminal) - крупнейший контейнерный терминал в Латвии.

По оперативным данным, в этом году в Рижском порту было перевалено 1,03 миллиона тонн контейнерных грузов.

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