В 3,3 раза! Торговцы рассказали, какой продукт питания за год подорожал больше всего

При этом средняя цена на овсянку выросла на 31%, на гречку — на 15%, на рис — в среднем на 51%.

По данным LTA, в течение года выросли цены на все молочные продукты, кроме творога.

Наибольший рост цен в группе молочных продуктов был на сыр, который подорожал в среднем на 21-26%, молоко и сметана подорожали на 6-10%. Также выросли цены на сливочное масло и сливки.

В LTA констатируют, что цена на яйца по сравнению с мартом прошлого года практически не изменилась – если год назад яйца стоили в среднем 2,54 евро, то сейчас – 2,55 евро. "Однако ожидается, что вскоре, с приближением Пасхи, цена обязательно изменится", — отмечают в ассоциации.

Данные показывают, что цены на мясные продукты также выросли в течение года. Сардельки и сосиски подорожали в среднем на 27-28%, цыплята-бройлеры - на 15% до 4,69 евро за килограмм. Наименьший рост цен в этой группе был у докторской колбасы – в среднем на 12%.

В овощном сегменте средний рост цен за год составил около 22%, в том числе сильнее всего подорожал лук - на 59% по сравнению с мартом прошлого года. При этом цены на картофель и длинные огурцы снизились.

По данным LTA, цена на рапсовое масло за год выросла на 11%, а на подсолнечное - на 10%.

Средний рост цен на напитки в течение года составил около 20%, при этом наименьший рост цен был на воду (6%), а самый большой на колу (54%).

Наибольшее падение цен по сравнению с мартом 2022 года приходится на соль — вместо прежних 1,11 евро сейчас соль стоит 0,79 евро. Однако цена на сахар увеличилась на 37%.

Ассоциация фиксирует средние цены в магазинах розничных компаний по ценникам, без учета акций.