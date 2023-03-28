Уличные торговцы: новые требования загоняют в угол

В начале этого года вступили в силу изменения в обязательных правилах Рижской думы № 43 "О порядке согласования и организации уличной торговли", в дополнение к ним выдвигает свои требования и столичный департамент городского развития.

С учетом всех этих нововведений и требований организовать рынки в историческом центре Риги стало фактически невозможно, считает член правления SIA Sweet Travel Latvia, представляющего торговую марку My Expo, и член правления Латвийская ассоциации ярмарок и торговцев Майра Админе.

Наибольшее возмущение среди торговцев и у My Expo вызвал тот факт, что департамент городского развития Рижской думы обязал торговцев с 2023 года использовать в рижских парках и садах, например, Верманском саду, на Эспланаде и других местах, темные навесы с определенным цветовым кодом и размером два на два метра.

Кроме того, все навесы должны иметь одинаковый способ крепления, одинаковую площадь для логотипа компании и подсветку в навесе. Еще одно требование: при плохих метеоусловиях разрешается дополнительно прикрывать одну боковую плоскость установленным способом.

"Каждый торговец и My Expo согласны с тем, что участники ярмарок должны иметь единый стиль оформления торговых мест, что и соблюдалось до конца 2022 года. Торговцы использовали навесы белого цвета в соответствии с предписаниями департамента развития Рижской думы. Но новые требования несоразмерны и невыполнимы", подчеркивает Майра Админе.