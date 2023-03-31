В Латвии снова подешевели бензин и дизтопливо

Согласно опубликованной на этой неделе Еврокомиссией информации, в Латвии на неделе с 21 по 27 марта литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,58 евро, на предыдущей неделе средняя цена бензина этой же марки составляла 1,622 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,615 евро за литр.

При этом средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 1,559 евро за литр. На предыдущей неделе дизельное топливо в среднем стоило 1,612 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,608 евро за литр.

Еврокомиссия каждую неделю собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.