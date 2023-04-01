Будет увеличено транспортное пособие для людей с инвалидностью

Минблаг указывает, что в настоящее время наблюдается значительный рост цен на топливо и удорожание жизни в целом, что негативно сказывается на самостоятельном передвижении лиц с ограниченными возможностями в общественном транспорте.

Эта категория жителей подвержена более высокому риску бедности и социальной изоляции, а отвлечение дополнительных средств на покрытие транспортных расходов не всегда возможно, особенно если единственным источником дохода является пособие по инвалидности или пенсия.

В настоящее время размер транспортного пособия за каждое полное полугодие составляет 79,68 евро. Увеличение транспортной надбавки составит 25,32 евро за полные шесть месяцев.

Повышенный размер транспортной надбавки вступит в силу с 1 июля текущего года.