Видео ⟩ Питьевая вода - жидкое золото Латвии. Скоро ее будут экспортировать в Африку

У жителей Лиепаи появится собственный экспортный продукт - питьевая вода. В городе строится амбициозный водный терминал, из которого ту же воду, которую пьют жители Лиепаи, планируется экспортировать в такие места, как Африка и Ближний Восток. Этот вид бизнеса станет первым в странах Балтии, сообщает TV3 Ziņas.
Инициатором строительства водного терминала на территории Лиепайской особой экономической зоны выступила компания Eipu - в его правление входит местный предприниматель Кристс Григис, но настоящие бенефициары зарегистрированы на Кипре.
Экспорт питьевой воды из Латвии будет осуществлен впервые. Если другие страны экспортируют нефть или газ, то наше жидкое золото - это питьевая вода.
Африка, Ближний Восток и другие жаркие регионы станут конечными получателями воды. Такой же, что течет из-под крана в Лиепае.
"В мире есть регионы - и мы видим это все больше и больше - где питьевая вода является большой проблемой. Это жаркие регионы, куда предполагается притащить какие-то куски льда из Антарктиды, например Австралии, и там их растопить и тому подобное", - сказал управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.
Во многом этот проект стал возможен благодаря инвестициям последних лет на территории Лиепайского порта - были построены как новые причалы, так и углубленные судоходные пути.
"Функция нашей Лиепайской экономической зоны заключается не в том, чтобы самим вести бизнес, а в том, чтобы обеспечить инфраструктуру, чтобы предприниматели могли ею пользоваться", - заключает управляющий Лиепайской специальной экономической зоны.
Строительство терминала для хранения воды ведется с лета прошлого года - два из трех водных отсеков уже построены.
Объем воды, которую предстоит хранить, будет действительно впечатляющим - резервуары вмещают около 90 миллионов литровых бутылок с водой. Хотя на данный момент работы идут гладко, строителей ждало немало сюрпризов.
"Мы начали земляные работы и нашли две якорные мины времен Первой мировой войны. Затем обнаружили запас боеприпасов времен Второй мировой войны, примерно 256 зарядов, автоматы и т.д.", - сказал представитель компании.
Строительство планируется завершить в начале следующего года, и вскоре после этого начнется экспорт. Аналогичный терминал планируется построить и в Вентспилсе, однако там разработка объекта пока находится только на стадии проектирования.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)
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