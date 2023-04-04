СМИ: в Крыму построена мощная сеть траншей и заграждений

В публикации Крым называют "одной из наиболее укрепленных" территорий.

Например, газета показало фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений.

Последнее время такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов.

На одном из снимков видны несколько артиллерийских орудий, установленных в окопах.

Журналисты пишут, что военные используют для рытья траншей как живую силу, так и технику.

"В интернете размещены объявления о поиске рабочих для укрепления окопов бетоном и деревом за более чем 90 долларов в день, а это завидная зарплата", - сказано в публикации издания.

Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины.

Впрочем, в публикации цитируются эксперты, которые не верят в высокую вероятность украинской операции по высадке войск на берегу или же масштабного наступления на Крым.

По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.

"С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе", - сказал Кофман Washington Post.