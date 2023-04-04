В уходящий вторник посольство РФ в Риге ожидаемо прокомментировало акт вандализма, когда памятник Пушкину в парке Кронвалда облили краской цветов флагов Латвии и Украины. Об этом и других главных событиях дня в Латвии и мире - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 4 апреля ⟩ Посольство РФ о памятнике Пушкину, парковочные войны и откровения сотрудника Путина
Новости Латвии:
В ночь на понедельник неизвестные раскрасили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в парке Кронвалда в Риге. Посольство России в Латвии обеспокоено этим, говорится в постах, опубликованных в Twitter и Telegram.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, Рижский городской суд по предложению Службы государственной безопасности применил к прокремлевскому активисту Александру Жгуну меру пресечения - арест.
В Риге на улице Стайцелес идет борьба за парковочное место во дворе многоквартирного дома. Местные жители сообщают о соседке, которая использует специальные методы для запугивания других водителей.
В Латвии самые дорогие коммунальные услуги в мире. Об этом пишут пользователи социальных сетей, некоторые депутаты Сейма и даже несколько новостных сайтов. Информация сомнительная и исходит из анонимного профиля в Twitter, в котором не указано, где она была найдена и по какой методике составлена. Первоисточником информации, вероятно, является сайт Numbeo, который публикует статистику, основанную на показаниях анонимных людей.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин - военный преступник, у которого к тому же искаженное восприятие действительности, заявил сбежавший из России в прошлом году капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов в интервью изданию "Досье" Михаила Ходорковского.
Несчастный случай с утонувшим ребенком в волости Люганузе, Эстония, произошел в пожарном водозаборе на территории производственного здания известной в мире моды компании Tallinn Dolls.
26-летняя Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, задержана. На видео, опубликованном МВД, она признается, что принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой, предположительно, была заложена взрывчатка.
Год назад в эти дни российская армия уничтожала украинский Мариуполь. Планомерно, квартал за кварталом, город превращался в руины. Помешать этому пытались несколько тысяч украинских солдат, которые защищали Приазовье Украины от российского вторжения. Среди них был сержант морской пехоты с позывным Факел, который остался в Мариуполе со своим подразделением.
Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись взрыва, при котором в воскресенье погиб российский "военный блогер" Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), который поддерживал войну в Украине.
Интересное чтиво:
Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов, который в прошлом году успешно дебютировал в Professional Fighters League и теперь намерен побороться за чек на сумму 100 тысяч долларов.
Пока комиссия Сейма рассматривает предложенные Национальным объединением поправки к Закону о государственном языке, предусматривающие запрет на снабжение фильмов субтитрами на русском языке, тем самым сокращая использование русского языка в общем информационном пространстве, часть жителей продолжает нелегально смотреть каналы российской пропаганды. Ранее эксперты уже заявляли, что спрос на нелегальный контент в Латвии вырос.
"В цирке, в отличие от театра, нет языкового барьера, потому что язык тела - это родной язык для всех". Полгода назад Рижский цирк снова открыл свои двери. Те, кто в цирке не был давно, будут удивлены репертуаром - помимо традиционных шоу для всей семьи, теперь здесь можно увидеть современные постановки, а 24 февраля этого года там прошел концерт в поддержку Украины. О реновации и новом видении Рижского цирка Klik поговорил с его главой Марой Павуле.
1 апреля в Даугавпилсском дворце культуры почти с аншлагом состоялся творческий вечер легендарного Андрея Макаревича.
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