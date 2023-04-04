В Латвии самые дорогие коммунальные услуги в мире?

Пользователи соцсетей предполагают, что информация, опубликованная в посте в Twitter, могла быть взята с сайта Numbeo. Сайт Numbeo и пост в Twitter фактически показывают одинаковую стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров. По оценкам сайта, Латвия находится на первом месте по коммунальным услугам - отоплению, электричеству, воде и вывозу мусора. Однако и эта информация вызывает сомнения.

Numbeo получает информацию двумя способами: самостоятельно ищет в различных источниках (например, на сайтах компаний и госучреждений, в публикациях в СМИ) и опирается на анонимные сообщения.

Например, вся информация о Латвии основана на показаниях 326 человек. Никаких других ссылок не приводится.

Неизвестно, сколько из этих людей предоставили информацию о стоимости коммунальных услуг в квартире площадью ровно 85 квадратных метров. Также нет никаких доказательств того, что люди присылали верную информацию. Несколько пользователей Twitter в посте Stats_Feed говорят, что приведенные в нем цифры не соответствуют реальным затратам ни в Латвии, ни в других странах.

Для сравнения: последние данные портала официальной статистики Латвии показывают, что в прошлом году общие расходы на содержание жилья на одно домохозяйство составляли в среднем 130-221 евро в месяц в зависимости от региона. Кроме того, в зависимости от типа домохозяйства они составляли в среднем 113-291 евро в месяц. Однако следует отметить, что официальные статистические данные включают также налог на недвижимость, страхование и другие расходы. Данных за отдельные месяцы нет.

Фото: Oficiālais statistikas portāls

Вывод: NRA, LA.lv и несколько депутатов утверждают, что в Латвии самые высокие в мире коммунальные расходы. Их утверждения основаны на данных анонимного аккаунта в Twitter, который не указывает источник. Возможно, Twitter-аккаунт взял свои данные с сайта Numbeo, который собирает не официальную статистику, а непроверенную информацию, присланную анонимными людьми. Поэтому утверждение о том, что в Латвии самые высокие в мире расходы на коммунальные услуги, вызывает сомнения.