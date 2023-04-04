Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание вводит в заблуждение.
В Латвии самые дорогие коммунальные услуги в мире?
В Латвии самые дорогие коммунальные услуги в мире. Об этом пишут пользователи социальных сетей, некоторые депутаты Сейма и даже несколько новостных сайтов. Информация сомнительная и исходит из анонимного профиля в Twitter, в котором не указано, где она была найдена и по какой методике составлена. Первоисточником информации, вероятно, является сайт Numbeo, который публикует статистику, основанную на показаниях анонимных людей.
Популярный, но анонимный аккаунт в Twitter под названием Stats_Feed 1 апреля опубликовал пост с указанием стоимости коммунальных услуг для квартиры площадью 85 квадратных метров в 15 странах мира. Латвия занимает первое место в этом списке. Согласно данным, коммунальные услуги в Латвии обойдутся в 298 долларов (273 евро) в месяц.
В последующие дни этот пост в Twitter перепечатали порталы LA.lv и NRA, заявив, что Латвия занимает первое место в мире по стоимости коммунальных услуг.
LA.lv написал:
"Статистический профиль из Лос-Анджелеса World of Statistics поделился в Twitter поразительной информацией о самых высоких в мире счетах за коммунальные услуги. Латвия возглавляет список".
NRA так написала об этом:
"Латвия становится мировым лидером по коммунальным платежам".
Вскоре после этого скриншот с постом в Twitter также опубликовали Айнарс Шлесерс и Рамона Петравича, члены партии "Латвия на первом месте" (LPV). Их сообщениями поделились более тысячи человек.
Список Stats_Feed был также опубликован лидером партии "За стабильность!" Алексеем Росликовым в его Telegram-канале.
"Мы обскакали даже Великобританию, Австрию и сытую Германию! Воруем безбожно, тырим на воде из крана и с каждого киловатта в квартире! Браво", -написал он.
В опубликованном списке всего 15 стран (в мире их около 200). Среди этих пятнадцати - Индия и Венесуэла, где ежемесячная стоимость коммунальных услуг составляет 36 и 18 долларов США соответственно.
Большинство стран-членов ЕС не вошли в этот список. Вряд ли коммунальные услуги в них дешевле, чем, например, в Индии и Венесуэле. Поэтому нет оснований думать, что страны, перечисленные в этом списке, окажутся в числе 15 самых дорогих, о чем говорится в статьях упомянутых порталов.
Почему информация, размещенная в Twitter, недостоверна?
Во-первых, там не указан источник информации. Во-вторых, не упоминается, о каком периоде времени идет речь - оценивался ли конкретный месяц и в какое время года или же рассматривался средний показатель за какой-то период времени. В-третьих, неизвестно, что скрывается за понятием "коммунальные услуги" и какие именно затраты там учитываются. В-четвертых, не уточняется количество людей в этих домохозяйствах. В-пятых, не поясняется, по какому принципу было решено сравнивать стоимость квартир площадью 85 квадратных метров.
Пользователи соцсетей предполагают, что информация, опубликованная в посте в Twitter, могла быть взята с сайта Numbeo. Сайт Numbeo и пост в Twitter фактически показывают одинаковую стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров. По оценкам сайта, Латвия находится на первом месте по коммунальным услугам - отоплению, электричеству, воде и вывозу мусора. Однако и эта информация вызывает сомнения.
Numbeo получает информацию двумя способами: самостоятельно ищет в различных источниках (например, на сайтах компаний и госучреждений, в публикациях в СМИ) и опирается на анонимные сообщения.
Например, вся информация о Латвии основана на показаниях 326 человек. Никаких других ссылок не приводится.
Неизвестно, сколько из этих людей предоставили информацию о стоимости коммунальных услуг в квартире площадью ровно 85 квадратных метров. Также нет никаких доказательств того, что люди присылали верную информацию. Несколько пользователей Twitter в посте Stats_Feed говорят, что приведенные в нем цифры не соответствуют реальным затратам ни в Латвии, ни в других странах.
Для сравнения: последние данные портала официальной статистики Латвии показывают, что в прошлом году общие расходы на содержание жилья на одно домохозяйство составляли в среднем 130-221 евро в месяц в зависимости от региона. Кроме того, в зависимости от типа домохозяйства они составляли в среднем 113-291 евро в месяц. Однако следует отметить, что официальные статистические данные включают также налог на недвижимость, страхование и другие расходы. Данных за отдельные месяцы нет.
Вывод: NRA, LA.lv и несколько депутатов утверждают, что в Латвии самые высокие в мире коммунальные расходы. Их утверждения основаны на данных анонимного аккаунта в Twitter, который не указывает источник. Возможно, Twitter-аккаунт взял свои данные с сайта Numbeo, который собирает не официальную статистику, а непроверенную информацию, присланную анонимными людьми. Поэтому утверждение о том, что в Латвии самые высокие в мире расходы на коммунальные услуги, вызывает сомнения.
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