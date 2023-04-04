Никогда не рано: 44% жителей Латвии уже готовятся к следующему отопительному сезону

В Латвии 44% населения уже планируют подготовку к следующему отопительному сезону, в том числе 27% хотят создавать накопления на оплату счетов уже весной, а 17% планируют практические улучшения для повышения энергоэффективности жилья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Citadele.
Чаще об экономии задумываются женщины, люди старше 50 лет, а также те, кто зарабатывает от 551 до 750 евро в месяц.
С другой стороны, различные меры по благоустройству жилья до наступления зимы чаще планируют мужчины.
Самым популярным из возможных решений является утепление дома, его отметили 7% респондентов, большинство из которых в возрасте от 30 до 39 лет и живут в Рижском регионе, Курземе или Земгале. Согласно данным опроса, в большинстве случаев утепление жилья планируют люди, чей ежемесячный доход превышает 1500 евро.
Также 6% респондентов планируют сменить бытовую технику на более энергоэффективную, а еще 4% сообщили, что планируют менять систему отопления.
11% участников опроса прогнозируют, что счета в следующем отопительном сезоне будут не такими высокими, как в этом году. Такие мысли более активно высказывают люди в возрасте 40-49 лет, проживающие в окрестностях Риги, в Видземе и сельской местности.
Еще 15% населения заявили, что оплата счетов в отопительный сезон не вызывает у них затруднений. Так чаще всего отвечали мужчины старше 60 лет, жители Курземе и люди с ежемесячным доходом более 1251 евро.
С другой стороны, 27% признались, что еще не думали о счетах за предстоящий отопительный сезон и их оплате.
Опрос проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija в конце марта, в нем приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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