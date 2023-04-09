Главное за 9 апреля ⟩ Пасхальные гуляния, интервью Чижова и пожар в Гамбурге

Бывший топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев едва не погиб на войне в Украине. Военнослужащий ВСУ сообщил, что его прикрыл молодой сослуживец, которого буквально разорвало на части.

Из секретных документов США и НАТО, слитых в интернет, становится ясно, насколько хорошо разведслужбы США информированы о действиях России и ее планах, сообщает The New York Times (NYT). Военнослужащие США ежедневно получают информацию о времени российских [воздушных] ударов и даже конкретных целях последующих атак. В то же время публикация таких документов может помочь Москве устранить утечку информации американским разведкам.

В родной для министра обороны России Сергея Шойгу республике Тыва на юге Сибири родственники нескольких человек, погибших в Украине, узнали о смерти своих близких лишь случайно, увидев их фамилии на фотографиях, опубликованных в соцсетях пользователем из Новосибирска в 1000 километрах от них.

В воскресенье Гамбург был покрыт дымом от пожара на двух складах.

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Латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов в недавнем интервью RUS TVNET рассказал об отсутствии госфинансирования и спонсорах, которые его поддерживают.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой. Досталось и Дмитрию Нагиеву.