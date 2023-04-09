Главное за 9 апреля ⟩ Пасхальные гуляния, интервью Чижова и пожар в Гамбурге

RUS TVNET поздравляет всех с Пасхой! А еще напоминает, что важного сегодня произошло в Латвии и мире.
Новости Латвии
С 17 апреля маршрут 49-го автобуса по направлению на Саркандаугаву будет продлен до вновь созданной остановки "Даудерсала" на перекрестке улиц Твайка и Слиежу.
На Агенскалнском рынке в Риге в течение трех дней можно насладиться Пасхой и приобрести особые праздничные блага как от постоянных торговцев, так совсем молодых фермеров и домашних производителей.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Латвийская баскетбольная ассоциация (ЛБС) в эти выходные провели публичный и противоречивый обмен мнениями после того, как в интервью президента ЛОК Жоржа Тикмерса передаче Sporta studija на Латвийском телевидении появилась информация об участии бывших и нынешних членов его семьи в предприятиях, предоставляющих услуги олимпийским центрам.
За рубежом:
Произошедшее в четверг вечером, 30 марта, в Таммисте ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка, возмутило местных жителей, поскольку они давно били тревогу, что в этом месте может произойти авария.
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в страны Европы, прекращенный в октябре прошлого года из-за массированных ударов России по энергетической системе страны. Украинские власти и западные эксперты считают, что это свидетельство провала попыток Москвы разрушить украинскую энергетику и таким образом заставить Киев пойти на уступки.
Бывший топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев едва не погиб на войне в Украине. Военнослужащий ВСУ сообщил, что его прикрыл молодой сослуживец, которого буквально разорвало на части.
Из секретных документов США и НАТО, слитых в интернет, становится ясно, насколько хорошо разведслужбы США информированы о действиях России и ее планах, сообщает The New York Times (NYT). Военнослужащие США ежедневно получают информацию о времени российских [воздушных] ударов и даже конкретных целях последующих атак. В то же время публикация таких документов может помочь Москве устранить утечку информации американским разведкам.
В родной для министра обороны России Сергея Шойгу республике Тыва на юге Сибири родственники нескольких человек, погибших в Украине, узнали о смерти своих близких лишь случайно, увидев их фамилии на фотографиях, опубликованных в соцсетях пользователем из Новосибирска в 1000 километрах от них.
В воскресенье Гамбург был покрыт дымом от пожара на двух складах.
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Латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов в недавнем интервью RUS TVNET рассказал об отсутствии госфинансирования и спонсорах, которые его поддерживают.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой. Досталось и Дмитрию Нагиеву.
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