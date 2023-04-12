Wolt в Риге переходит на круглосуточную работу

В данный момент на платформе доступно уже более 25 мест питания и торговли, которые свои блюда и товары будут поставлять 24 часа в сутки семь дней в неделю.

По данным Wolt, во всех трех странах Балтии жители все чаще заказывают еду в поздние вечерние часы, а также рано утром. Жители в это время в основном заказывают пиццы, бургеры и кебабы, а также различные закуски из кафе, блюда из азиатских ресторанов и суши-ресторанов. Популярной стала и услуга Wolt по доставке продуктов питания Wolt Market.

Круглосуточная доставка теперь будет доступна от более чем 25 предприятий общественного питания и торговых представителей, в том числе Kamēlijas Aptieka, McDonalds и Pica Lulu.

Wolt работает в Латвии уже пять лет, услуги предприятия доступны в восьми городах Латвии - в Риге, Юрмале, Лиепае, Елгаве, Даугавпилсе, Вентспилсе, Валмиере и Огре. В предложении - широкий спектр товаров из более чем 800 ресторанов и 500 торговых мест.