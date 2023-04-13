Тариф на теплоснабжение в Риге планируется снизить почти наполовину

Предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг новый тариф, который составит 91,26 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость.

В настоящее время тариф на теплоснабжение предприятия составляет 165,32 евро за мегаватт-час, таким образом, с середины мая он снизится на 44,8%. Как отмечает Rīgas siltums, по сравнению со средним тарифом во время отопительного сезона - 180,97 евро за мегаватт-час - тариф уменьшится наполовину.

Как пояснил председатель правления предприятия Илварс Петерсонс, снижение тарифа стало возможным благодаря снижению цен на топливо - природный газ, древесную щепу и закупаемую теплоэнергию, затраты на которые составляют 90% тарифа.

По данным Firmas.lv, оборот Rīgas siltums в 2021 году составил 146,45 млн евро, прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - Latvenergo.