Фото ⟩ В орлином гнезде в Дурбе вылупился второй птенец

Первый птенец вылупился в гнезде в четверг, 13 апреля.

Напомним, в этом сезоне в орлином гнезде было отложено три яйца.

Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Первое яйцо было отложено к вечеру 8 марта, второе - после полудня 11 марта, а время появления третьего яйца неизвестно. Этой весной яйца находятся глубоко в гнезде, поэтому их трудно сосчитать, но когда Милда, самка орлана, перевернула яйца, стало видно, что их три.

Этой весной обе птицы по очереди высиживают яйца. Самец Волдис также регулярно доставляет пищу: например, рыбу или даже куриную голову, вероятно, откушенную лисой и найденную орланом в близлежащем районе. Обе птицы также добавляют в гнездо еловые ветки и сухие пучки сена, чтобы утеплить свой дом.