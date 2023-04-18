Эксперт о санкциях против Москвы: "наше будущее - в Европе, а не в России"

Санкции - это не чудодейственное средство, которое само по себе остановит российскую агрессию в Украине, но они должны использоваться для того, чтобы затруднить ведение войны, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Он сказал также, что западный мир может занять более решительную и мужественную позицию против агрессора и помогать украинцам.
По оценке Банка Латвии, война в Украине в прошлом году замедлила экономический рост Латвии наполовину.
"При этом, конечно, наша экономическая боль несоизмерима с тем, что испытывает Украина. Украинцы воюют и за нас. Поэтому необходимо им помогать и поддерживать. Вот почему, например, расходы на оборону необходимы, потому что ситуация в России быстро не изменится. Даже если произойдет смена власти, то вряд ли Россия быстро станет понятной нам рыночной экономикой, основанной на демократических ценностях. К сожалению, скорее всего, никаких быстрых изменений не будет, и эта война может быть долгой", - сказал Казак.
Это означает, что Латвия должна инвестировать в оборону, потому что важно чувствовать себя в безопасности, а также это дает возможности для развития военной промышленности, которая до сих пор не развивалась в Латвии.
"С другой стороны, компаниям, которые сотрудничают с Россией, я скажу, что вы играете с огнем, потому что экономические и политические риски очень высоки. Наше будущее - в Европе, в западных экономиках, а не в России", - сказал Казакс.
Роль России во внешней торговле Латвии значительно снизилась, но в то же время есть подозрения в различных нарушениях санкций, труднообъяснимом росте экспорта в дружественные России приграничные страны.
"Я рекомендую искать рынки в других местах, где они безопаснее, где политические и военные риски ниже. Это обеспечит гораздо более предсказуемый рост и более благополучное будущее", - сказал президент Банка Латвии.
Он также указал, что компании, для которых рынок России и связанных с ней стран не был особенно важен, могут достаточно быстро переориентироваться и найти другие рынки, в то время как для тех компаний, для которых Россия или Беларусь были основным рынком, ситуация намного сложнее.
По словам Казакса, государство должно дать этим компаниям полную ясность в отношении политических, экономических и санкционных рисков, которые могут возникнуть, если работа продолжится в прежнем режиме, а также помочь этим компаниям переориентироваться, но при этом следует четко указать, что "оставаться на российском рынке - это ваш собственный страх и риск, и никто вас спасать не будет".
"Кроме того, конечно, речь идет не только о нарушениях санкций, что является просто уголовно наказуемым деянием. Проблемы могут возникнуть и у компаний, которые соблюдают санкционный режим, но не хотят терять этот рынок. Россия - крайне непредсказуемый рынок, что было доказано уже несколько раз, и никаких улучшений в будущем не предвидится", - сказал Казакс.
На вопрос, принесли ли санкции, введенные против России, ожидаемый результат, Казакс ответил утвердительно, добавив, что вопрос и в том, что именно ожидалось.
"Если вы ожидали, что весь эффект будет виден уже в первый месяц или первый квартал, то, конечно, этого не произошло, но мы видим, что эффект есть.
Первое - санкции негативно влияют на экономику России. Не зря мы время от времени слышим, что ищутся пути обхода санкций - именно потому, что Россия не может получить нужные ей товары.
Это болезненно. Мы видим,что экономика России сегодня не в блестящем состоянии. Во-вторых, санкции вынуждают европейские компании оценивать риски и больше двигаться в сторону своих и партнерских рынков. Это, в свою очередь, снижает влияние различных негативных потрясений на их бизнес в будущем", - сказал Казакс.
При этом он подчеркнул, что санкции сами по себе не остановят российскую агрессию в Украине.
"Нет, это не чудодейственное лекарство. Но это часть инструментария, который необходимо использовать, чтобы затруднить ведение войны в Украине. Также мы видим, что Китай, Индия, Бразилия, например, продолжают покупать российские энергоресурсы. Поэтому дело не в том, что Россия не может продавать свои ресурсы, а в более низкой цене. В то же время нельзя не согласиться с тем, что мы - западный мир - можем делать лучше. Мы можем более решительно, мужественно и твердо противостоять агрессору и помогать украинцам. К сожалению, эти меры часто запаздывают и слишком мягки", - сказал Казакс.
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