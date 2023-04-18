Эксперт о санкциях против Москвы: "наше будущее - в Европе, а не в России"

На вопрос, принесли ли санкции, введенные против России, ожидаемый результат, Казакс ответил утвердительно, добавив, что вопрос и в том, что именно ожидалось.

"Если вы ожидали, что весь эффект будет виден уже в первый месяц или первый квартал, то, конечно, этого не произошло, но мы видим, что эффект есть.

Первое - санкции негативно влияют на экономику России. Не зря мы время от времени слышим, что ищутся пути обхода санкций - именно потому, что Россия не может получить нужные ей товары.

Это болезненно. Мы видим,что экономика России сегодня не в блестящем состоянии. Во-вторых, санкции вынуждают европейские компании оценивать риски и больше двигаться в сторону своих и партнерских рынков. Это, в свою очередь, снижает влияние различных негативных потрясений на их бизнес в будущем", - сказал Казакс.

При этом он подчеркнул, что санкции сами по себе не остановят российскую агрессию в Украине.

"Нет, это не чудодейственное лекарство. Но это часть инструментария, который необходимо использовать, чтобы затруднить ведение войны в Украине. Также мы видим, что Китай, Индия, Бразилия, например, продолжают покупать российские энергоресурсы. Поэтому дело не в том, что Россия не может продавать свои ресурсы, а в более низкой цене. В то же время нельзя не согласиться с тем, что мы - западный мир - можем делать лучше. Мы можем более решительно, мужественно и твердо противостоять агрессору и помогать украинцам. К сожалению, эти меры часто запаздывают и слишком мягки", - сказал Казакс.