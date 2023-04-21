У тароматов депозитной упаковки появился рейтинг

Для расчета рейтинга таромата DIO использует данные о скорости реагирования работниками магазина на необходимость опорожнить таромат и (или) провести его сервисное обслуживание, а также о частоте чистки датчиков таромата, т. е. о доступности таромата пользователям системы.

Рейтинг подсчитывается для всех автоматизированных депозитных пунктов, в которых установлен один или несколько тароматов, работающих хотя бы один полный месяц.

При этом возле описания депозитного пункта сейчас будет указываться не только оценка таромата, но и вид приема (малый, средний, большой таромат), что позволяет выбирать депозитный пункт, наиболее соответствующий объему сдаваемых упаковок. Данные рейтинга будут обновляться один раз в месяц.

"Часто при сдаче депозитной упаковки жители используют только одно-два конкретных места приема и не знают, где находятся другие ближайшие тароматы. Интерактивная карта на нашей домашней странице поможет им найти другие депозитные пункты, чтобы в дальнейшем выбирать самые доступные и хорошо обслуживаемые тароматы. К тому же карту удобно просматривать, используя мобильные устройства, чтобы найти тароматы, ближайшие к местонахождению пользователя. Мы верим, что население охотно включит это решение в свою повседневную жизнь, поскольку доступные нам данные свидетельствуют, что 25 % жителей Латвии готовы сменить место совершения покупок, отдав предпочтение магазину, где депозитный пункт всегда находится в рабочем состоянии. После внедрения рейтинга тароматов мы призываем и торговцев не забывать о тщательном и оперативном обслуживании тароматов, чтобы обеспечивать наилучший сервис своим клиентам", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

DIO не только работает над тем, чтобы обеспечивать более удобное и приятное использование системы, но и существенно улучшает и расширяет сеть тароматов – в настоящий момент в Латвии установлено уже почти 1110 тароматов, что на 22% больше, чем в летний сезон 2022 года, когда в Латвии работали 902 таромата. В то же время оператор депозитной системы напоминает: если таромат нуждается в опорожнении или сервисном обслуживании, необходимо обращаться к работникам конкретного магазина.