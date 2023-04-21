Газета: Снижение тарифов на теплоснабжение мало отразится на кошельке

С 1 апреля тариф уже был снижен на 10% и в настоящее время составляет 165,32 за мегаватт-час.

С учетом государственной помощи тариф для домашних хозяйств в апреле составит 110,53 евро за мегаватт-час без НДС вместо 112,39 евро.

Rīgas siltums объясняет снижение тарифов падением цен на природный газ, древесную щепу и закупки теплоэнергии.

Однако эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис отмечает, что жители столицы вряд ли ощутят большое сокращение расходов, пишет газета Latvijas Avīze.

Для домашних хозяйств счета могут уменьшиться примерно на 20%. Это объясняется мерами государственной поддержки во время отопительного сезона.

"Вместо 110,53 евро в апреле - тарифа с государственной поддержкой - с середины мая потребителю придется платить 91,26 евро за мегаватт-час, то есть полный тариф, поскольку государственной поддержки больше не будет и потребитель должен будет оплачивать все счета самостоятельно", - пояснил Херманис.

При таком тарифе вряд ли будет предоставляться государственная помощь.

Если в следующем отопительном сезоне цены снова начнут расти, государству, возможно, вновь придется подумать о том, как поддержать население.