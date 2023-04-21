Заканчивается рабочая неделя, последний рабочий день принес множество новостей. Обо всех важных событиях за пятницу, 21 апреля, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 21 апреля ⟩ Зарплаты учителей вырастут, сколько человек призовут в армию и смерть художницы
Новости Латвии:
Правительство утвердило сегодня поданные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают, что с 1 сентября текущего года минимальная почасовая ставка педагогов, кроме воспитателей дошкольных учреждений, будет составлять 8,50 евро.
Жильцы дома в рижском микрорайоне Ильгюциемс стали заложниками непригодных сарайчиков в их дворе - облюбованные бездомными, они недавно воспламенились. Закончиться все могло трагедией - на территории пристроек расположен газопровод. Как выяснилось, снести их - тот еще вызов. Вероятно, гораздо легче - получить штраф и повышенный налог из-за них.
Прохожая в Валмиере заметила жестокую драку школьников у озера Дзирнаву. Несколько подростков били парня, но когда Айга подошла выяснить ситуацию - пострадавший уже ушел.
В этом году в Службу государственной обороны (СГО) могут быть призваны максимум 400 молодых людей, сообщил в пятницу журналистам командир механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил (НВС) полковник Сандрис Гаугерс.
В данный момент неизвестно, когда может завершиться служебная проверка, начатая в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае, сообщает агентство LETA.
Художница, картины которой выставляют зарубежные галереи, фотограф, дизайнер, творческая личность, красивая женщина и любящая мама пятилетнего сына. Такой была 32-летняя Татьяна Маслакова-Веселова, которую на Пасху нашли мертвой в Риге во дворе дома номер 10 по улице Сколас - в месте, где она не должна была находиться. Обстоятельства трагедии туманны, поэтому близкие просят делиться любой информацией, которая может помочь в расследовании дела. Почему оборвалась жизнь многообещающей художницы, карьера которой, в принципе, только начиналась и у которой были большие планы на жизнь и любящая семья?
За рубежом:
В центральной части Белгорода вечером в четверг, 20 апреля, взорвалась авиабомба, которую уронил на город российский военный самолет Су-34. В министерстве обороны России назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса".
В ночь на пятницу, 21 апреля, на части территории Украины была объявлена воздушная тревога, вызванная налетом российских беспилотников, более того, впервые за 25 дней нападению подвергся Киев, сообщает Русская служба ВВС.
В аэропорту Торонто Пирсон был украден грузовой контейнер с золотом и другими предметами общей стоимостью более 20 миллионов канадских долларов (13,6 миллиона евро), сообщает AP.
С весны 2022 года российские власти бросают клич по всем регионам страны: в захваченные города и села Украины зовут врачей, учителей, полицейских, строителей и охранников. Кадров не хватает катастрофически. Большинство едет ради денег и бежит от нищеты. Другие - чтобы "быть свидетелем исторических событий". Кто-то мстит за убитых на войне родных. Но сейчас многие работы встали: в регионах ждут украинского контрнаступления. Кто и зачем едет работать на оккупированные территории.
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