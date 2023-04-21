Главное за 21 апреля ⟩ Зарплаты учителей вырастут, сколько человек призовут в армию и смерть художницы

Художница, картины которой выставляют зарубежные галереи, фотограф, дизайнер, творческая личность, красивая женщина и любящая мама пятилетнего сына. Такой была 32-летняя Татьяна Маслакова-Веселова, которую на Пасху нашли мертвой в Риге во дворе дома номер 10 по улице Сколас - в месте, где она не должна была находиться. Обстоятельства трагедии туманны, поэтому близкие просят делиться любой информацией, которая может помочь в расследовании дела. Почему оборвалась жизнь многообещающей художницы, карьера которой, в принципе, только начиналась и у которой были большие планы на жизнь и любящая семья?

За рубежом:

В центральной части Белгорода вечером в четверг, 20 апреля, взорвалась авиабомба, которую уронил на город российский военный самолет Су-34. В министерстве обороны России назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса".

В ночь на пятницу, 21 апреля, на части территории Украины была объявлена воздушная тревога, вызванная налетом российских беспилотников, более того, впервые за 25 дней нападению подвергся Киев, сообщает Русская служба ВВС.

В аэропорту Торонто Пирсон был украден грузовой контейнер с золотом и другими предметами общей стоимостью более 20 миллионов канадских долларов (13,6 миллиона евро), сообщает AP.