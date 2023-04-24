Ремонт выльется в копеечку: в Domina Shopping подсчитали примерный ущерб от пожара

Упомянутые средства необходимы, чтобы восстановить фасад, крышу, техническое помещение, вентиляцию, электроинсталляцию и осуществить дополнительные работы, пояснил Экис.

По его словам, причина пожара связана с возгоранием устройства в техническом помещении.

Принимая во внимание ремонтные работы, в данный момент в торговом центре временно не работает ресторан Lido, находящийся рядом с техническим помещением. Остальные магазины Domina Shopping работают как обычно.

В то же время технический директор Domina Shopping указал, что ремонтные работы в торговом центре были начаты незамедлительно еще в вечер событий. Продолжаться работы будут еще по меньшей мере две или три недели.

Напомним, в субботу в 18:19 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре возник пожар. В 20:06 пожарные ограничили распространение огня. На месте происшествия работали 25 пожарных и семь специализированных транспортных средств.

Эвакуация людей была начата еще до прибытия пожарных.

Пожар начался в одном из помещений торгового центра, где горел отопительный котел на площади в 10 квадратных метров.