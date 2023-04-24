Tallink сократит сотни работников в Латвии и Эстонии

Увольнения проводятся с целью оптимизации морской рабочей силы в обеих странах в связи с долгосрочными чартерами судов Isabelle и Star. Поскольку суда сданы в аренду на несколько лет без экипажа, а несколько судов группы также сданы в аренду уже некоторое время, предприятие не сможет в ближайшее время предложить всем сотрудникам компании тот же объем работы.

"До сих пор мы пытались предложить работу членам экипажей судов, которые в настоящее время сданы в долгосрочную аренду на других судах компании и других дочерних предприятиях группы, но отплытие Star с линии Таллинн-Хельсинки в Ирландию в мае и начало действия нового договора аренды Изабель в июле этого года означает, что после высокого сезона мы не сможем работать за все сегодняшнее, к сожалению, мы больше не можем предлагать работу нашим хорошим коллегам", – сообщил в пресс-релизе председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.