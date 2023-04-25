Продукты питания в Монако не дешевле на 40%, чем в Латвии

В свою очередь говяжье филе немного дешевле во французской сети магазинов. В видео видны лимоны, цена которых 80 центов за штуку или 2 евро за три лимона. В интернет-магазине Rimi их цена составляет 2,29 евро за килограмм, то есть дешевле. Также показаны авокадо (1,59 евро за штуку), которые в латвийском магазине дешевле - 99 центов за один. В записи видно, что апельсины стоят 2,59 евро за килограмм. В Rimi их цена составляет 1,65 евро, в свою очередь в интернет-магазине Carrefour самые дешевые апельсины можно купить и за 99 центов за килограмм.

Автор видео задерживается подольше у прилавка с морепродуктами, добавляя, что специально показывает медленнее, чтобы можно было рассмотреть цены. Однако это вводит в заблуждение, потому что на ценниках крупным шрифтом указанa цена за 100 граммов, порцию или штуку, в свою очередь цену за килограмм в видео рассмотреть невозможно. Например, цена мадагаскарских королевских креветок в интернет-магазине составляет почти 40 евро за килограмм.

Цены в Монако Фото: ReCheck

Монако находится на берегу Средиземного моря, и выбор морепродуктов там больше, а цены на них ниже. Однако это не относится на все рыбные продукты. Например, свежее филе лосося в Carrefour на несколько евро за килограмм дешевле, чем в Rimi (19,99 к 22,99), в свою очередь форель и филе трески там на несколько евро за килограмм дороже, чем в Латвии.