Продукты питания в Монако не дешевле на 40%, чем в Латвии

Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение.
В социальных сетях несколько тысяч человек видели запись, автор которых ходит по продуктовому магазину в Монако и утверждает, что цены на продукты там на 30-40% ниже, чем в Латвии. Однако ни показанное на видео, ни цены в интернет-магазинах крупных торговых сетей об этом не свидетельствуют. У части из наиболее распространенных продуктов питания цены схожи с Латвией, у другой части - выше.
Монако - микрогосударство, расположенное на Лазурном берегу, и граничит с Францией. В нем нет подоходного налога с населения и низкие налоги для бизнеса, поэтому страна привлекает особенно богатых людей. Подсчитывается, что треть резидентов Монако - это миллионеры.
Цены в Монако ниже чем в Латвии, говорит автор видео, который часто публикует о Латвии уничижительные и вводящие в заблуждение видео в TikTok и Facebook.
Проходя по магазину, мужчина говорит: "Еда здесь примерно на 40% дешевле, чем в Латвии".
Во втором видео он говорит о разнице цен в 30-40% в пользу Монако. Он ссылается на некую латышку, которая живет в Монако, но более конкретного обоснования не предоставляет.
Однако это неправда. Во-первых, в одном из видео он рассказывает, что ходит по продуктовому магазину Mercadona, который «находится напротив дворца в самом центре Монако», хотя в Монако такой сети продуктовых магазинов нет. Сравнив изображение на видео с фотографиями, которые можно найти в Google Maps, скорее всего, оно снято в магазине Carrefour. Об этом свидетельствует также маркировка, которая видна на продуктах. Carrefour является популярной французской сетью продуктовых магазинов среднего уровня цен с магазинами в нескольких странах Европы.
Re:Check сравнил цены изображенных на видео, а также других повседневных продуктов в интернет-магазинах Carrefour в Монако и латвийском Rimi за 19 апреля.
Например, автор видео крупным планом показывает фасованное свежее куриное филе. Если присмотреться, видно, что цена за килограмм в конкретном магазине Монако составляет 14,50 евро. В интернет-магазине Carreffour самая дешевая цена за килограмм составляет 7,96 евро, а в Rimi – 5,98 евро.
Также показаны предназначенные для жарки сосиски за 12,90 и 13,90 евро за килограмм. Автор видео показывает это как хорошую цену и добавляет, что у этих сосисок "уровень деликатеса". Это неправда, потому что такого рода мясные продукты во Франции являются широко употребляемым продуктом. О том, что эта цена по акции свидетельствует указание на видео Bon Plan. В Латвии именно такие продукты не широко распространены, однако цена сосисок и колбас для жарки начинаются с примерно 7 евро за килограмм. Добавим, что свежее свиное филе в латвийском интернет-магазине стоит почти 7 евро за килограмм, а схожий продукт в Carrefour - почти 11 евро за килограмм.
В свою очередь говяжье филе немного дешевле во французской сети магазинов. В видео видны лимоны, цена которых 80 центов за штуку или 2 евро за три лимона. В интернет-магазине Rimi их цена составляет 2,29 евро за килограмм, то есть дешевле. Также показаны авокадо (1,59 евро за штуку), которые в латвийском магазине дешевле - 99 центов за один. В записи видно, что апельсины стоят 2,59 евро за килограмм. В Rimi их цена составляет 1,65 евро, в свою очередь в интернет-магазине Carrefour самые дешевые апельсины можно купить и за 99 центов за килограмм.
Автор видео задерживается подольше у прилавка с морепродуктами, добавляя, что специально показывает медленнее, чтобы можно было рассмотреть цены. Однако это вводит в заблуждение, потому что на ценниках крупным шрифтом указанa цена за 100 граммов, порцию или штуку, в свою очередь цену за килограмм в видео рассмотреть невозможно. Например, цена мадагаскарских королевских креветок в интернет-магазине составляет почти 40 евро за килограмм.
Монако находится на берегу Средиземного моря, и выбор морепродуктов там больше, а цены на них ниже. Однако это не относится на все рыбные продукты. Например, свежее филе лосося в Carrefour на несколько евро за килограмм дешевле, чем в Rimi (19,99 к 22,99), в свою очередь форель и филе трески там на несколько евро за килограмм дороже, чем в Латвии.
Также в Латвии дешевле свежий хлеб. В обеих торговых сетях самое дешевое молоко стоит меньше евро за литр. Однако в Латвии молоко в литровой упаковке свежее, тем временем в Carrefour за такую цену предлагают лишь ультрастерилизованное молоко для длительного хранения в комплекте из шести упаковок. Стоимость сливочного и подсолнечного масла схожая, в свою очередь яйца в Латвии немного дороже.
Автор видео рассказывает, что Монако – "самое дорогое государство, которое только возможно". Оно правда дорогое, но блогер преувеличивает говоря, что зарплаты там 5-6 тысяч в месяц. Например, в 2021 году средняя медианная зарплата составила 2276 евро в месяц "на руку", в свою очередь минимальная зарплата в 2023 году составляет 1904 евро в месяц. Одновременно в Монако одни из самых высоких в мире цен на недвижимость и аренду, из-за чего многие люди, кто работает в Монако, выбирают жить во Франции.
Вывод: Автор видео вводит в заблуждение. Хотя в Монако доходы выше и один из самых высоких уровней жизни в мире, нет обоснования говорить, что продукты питания там на 30 или 40 процентов дешевле, чем в Латвии. Это не показывают ни опубликованные автором видео, ни цены в продуктовых интернет-магазинах обеих стран.
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