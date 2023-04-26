В Сейме сделан шаг к снижению доступности алкогольных напитков

Во вторник, 25 апреля, парламентская комиссия по социальным и трудовым вопросам концептуально поддержала поправки к двум законам, разработанным Министерством здравоохранения, которые предусматривают изменения в маркировке, рекламе цен и скидок и распространении алкогольных напитков в игорных заведениях с целью снижения доступности алкогольных напитков для населения, сообщает агентство LETA.
При помощи поправок к Закону об обороте алкогольных напитков и к Закону об электронных СМИ Минздрав стремится снизить потребление алкоголя среди населения Латвии, а также уменьшить в долгосрочной перспективе долю связанных с алкоголем заболеваний и смертность от последствий употребления алкоголя, таких как цирроз печени, дорожно-транспортные происшествия, утопления, травмы, самоубийства и др.
Предлагаемые изменения в Законе об обороте алкогольной продукции и Законе об электронных СМИ включают в себя снижение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия в области информирования и просвещения населения.
Например, в маркировку алкогольных напитков планируется включать информацию или QR-код о пищевой ценности и перечне ингредиентов, а также пиктограммы, предупреждающие об опасности употребления алкогольных напитков во время беременности и управления транспортным средством.
Кроме того, планируется запретить предлагать в местах проведения азартных игр алкогольные напитки бесплатно, продавать и употреблять их за игровыми аппаратами и столами для азартных игр, а также предполагается размещать в местах розничной торговли предупредительную информацию с текстом: "Употребление алкоголя негативно влияет на здоровье, алкогольные напитки нельзя продавать несовершеннолетним лицам, а также несовершеннолетним лицам нельзя их приобретать, употреблять и хранить".
В то же время планируется запретить торговлю алкогольными напитками с содержанием спирта выше 22% в пластиковой или PET-упаковке и объемом меньше 0,2 литра.
Для введения всеобъемлющих ограничений на рекламу и сбыт алкогольных напитков изменения в законе предусматривают запрет на рекламу цен или скидок на алкогольные напитки в нескольких местах. Это касается газет и другой печатной рекламы, публикаций для потребителей, кинотеатров, интернет-порталов, а также интернет-рекламы и онлайн-интерфейсов или приложений.
Кроме того, будет запрещена реклама цен или скидок на алкогольные напитки посредством почты (в том числе и электронной почты), а также в других местах за пределами мест розничной торговли алкоголем, за исключением мест производства алкогольных напитков или структурных подразделений производителя.
Поправки также запрещают рекламные акции, в которых алкоголь предлагается вместе с другим товаром или услугой по более выгодной цене, а также предлагают алкогольные напитки для дегустации, кроме как в местах розничной торговли, бесплатно, в подарок или в качестве компенсации за покупку другого товара или услуги.
В то же время поправки предусматривают запрет на проведение мероприятий по стимулированию торговли (акции, распродажи и т. п.) в торговых точках, предлагающих покупку нескольких единиц алкогольной продукции по более низкой цене, и на другие подобные предложения, создающие впечатление экономической выгоды, а также предлагающие покупку алкогольной продукции со скидкой в рамках программы лояльности потребителей (за исключением скидки, применяемой к одной единице продукции).
Изменениями планируется также запретить рекламу цен или скидок на пиво и вино на телевидении и радио.
Согласно действующему регулированию, уже сейчас на телевидении и радио разрешена реклама только пива и вина. Несмотря на то, что законопроект полностью не запрещает рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио, будет запрещена реклама цен или скидок на эти напитки.
Минздрав отмечает, что осознает, что включенные в законопроект поправки предусматривают ряд ограничений, которые окажут влияние на предпринимателей - производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков, электронные СМИ под юрисдикцией Латвии, рекламные и маркетинговые компании, розничные и оптовые точки продажи алкогольных напитков, игорные заведения - и создадут для них дополнительные расходы.
Однако социальные и медицинские затраты и потери, которые возникают в результате употребления алкоголя и имеют последствия как для самого потребителя, так и для его близких и всего общества, выше, что подтверждают проведенные ранее исследования и финансовые подсчеты, пояснила ранее директор департамента общественного здоровья Минздрава Яна Фелдмане.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне ранее заявляла, что расходы в сфере здравоохранения только на решение проблем алкоголизма составляют 56 миллионов евро, при этом косвенные расходы еще даже не подсчитаны. Она подчеркнула, что это огромные затраты и в то же время огромное несчастье, ведь среди всех европейских стран Латвия находится на первом месте как страна, где уже начиная с 15-летнего возраста выпивается наибольшее количество алкоголя на одного жителя.
"Общество не видит в больницах этих детей, с которыми врачам приходится сталкивать, а также тех людей, которые после этого не могут заплатить семь евро. Это люди, которые не платят налоги, но мы им платим пособия, и это проблема. Дальше это будут дети, которые не получат образования, будут работать на временных работах и уедут из Латвии.
Эти поправки очень мягкие, так как мы запрещаем только акции, а не алкоголь. Вопрос в том, насколько далеко мы можем зайти", - отметила министр.
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