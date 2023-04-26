В Сейме сделан шаг к снижению доступности алкогольных напитков

Изменениями планируется также запретить рекламу цен или скидок на пиво и вино на телевидении и радио.

Согласно действующему регулированию, уже сейчас на телевидении и радио разрешена реклама только пива и вина. Несмотря на то, что законопроект полностью не запрещает рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио, будет запрещена реклама цен или скидок на эти напитки.

Минздрав отмечает, что осознает, что включенные в законопроект поправки предусматривают ряд ограничений, которые окажут влияние на предпринимателей - производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков, электронные СМИ под юрисдикцией Латвии, рекламные и маркетинговые компании, розничные и оптовые точки продажи алкогольных напитков, игорные заведения - и создадут для них дополнительные расходы.

Однако социальные и медицинские затраты и потери, которые возникают в результате употребления алкоголя и имеют последствия как для самого потребителя, так и для его близких и всего общества, выше, что подтверждают проведенные ранее исследования и финансовые подсчеты, пояснила ранее директор департамента общественного здоровья Минздрава Яна Фелдмане.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне ранее заявляла, что расходы в сфере здравоохранения только на решение проблем алкоголизма составляют 56 миллионов евро, при этом косвенные расходы еще даже не подсчитаны. Она подчеркнула, что это огромные затраты и в то же время огромное несчастье, ведь среди всех европейских стран Латвия находится на первом месте как страна, где уже начиная с 15-летнего возраста выпивается наибольшее количество алкоголя на одного жителя.

"Общество не видит в больницах этих детей, с которыми врачам приходится сталкивать, а также тех людей, которые после этого не могут заплатить семь евро. Это люди, которые не платят налоги, но мы им платим пособия, и это проблема. Дальше это будут дети, которые не получат образования, будут работать на временных работах и уедут из Латвии.

Эти поправки очень мягкие, так как мы запрещаем только акции, а не алкоголь. Вопрос в том, насколько далеко мы можем зайти", - отметила министр.