Собрано уже 5000 подписей против мусоросжигательного завода под Ригой

Сбор подписей по указанной проблеме на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался около недели назад.

"Мусоросжигательный завод планируется в Ропажском крае, практически в Риге, между Дрейлини и Кенгарагсом, в непосредственной близости от Плявниеков и Саласпилса. Завод планируется примерно в 600 метрах от жилых домов. Мы хотим остановить строительство мусоросжигательного завода. и защитить жителей от рисков для здоровья, которые в случае аварии могут затронуть тысячи людей", - говорится в инициативе.

В качестве подателя инициативы указан Константин Воскобойник.

Вечером в воскресенье, 23 апреля, в программе Nekā personīga сообщалось, что согласование нового мусоросжигательного завода в окрестностях Риги идет уже полтора года, но жители узнали об этом только пару недель назад. Самоуправление не видит своей вины в том, что люди не были информированы.