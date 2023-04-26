3 истории успешных продаж латвийских стартапов, о которых никто не знал

Обычно компании рады сообщить о своих успехах, но латвийцы и в бизнесе склонны хранить молчание. Когда речь заходит об успешных сделках по продаже, кажется, что среди латвийских компаний не так много историй успеха. Но, оказывается, таких историй на самом деле больше, чем известно общественности. На неделе, когда представители стартапов со всей Европы встречаются в Риге на конференции TechChill, мы нашли три латвийские истории успеха - компании, которые мало говорят о себе на публике, а об их успешных продажах публично ничего не известно. Почему они молчат?
Одной из бизнес-целей основателей стартапов обычно является создание бизнеса, который потенциально может быть успешно продан в будущем. Но это не всегда так. Иногда создатели компаний хотят, чтобы их бизнес развивался как можно дольше. Но наступает момент, когда кто-то делает предложение, от которого невозможно отказаться. Обычно это конец деятельности стартапа, когда компания переходит на работу в другом качестве - присоединяется к более крупной корпорации или поглощается кем-то другим. Для основателя это момент, когда у него есть возможность вернуть все свои средства, вложенные в развитие компании.
Согласно общедоступной информации и новостям за 2022 год, латвийские стартапы на данный момент совершили 19 успешных продаж. Разве это много?
Только литовцы успешно продали 18 стартапов в 2022 году. Здесь следует отметить, что Литва очень скрупулезно отслеживает все сделки, в то время как в Латвии информация более скудная - нет централизованных баз данных, где были бы видны все сделки купли-продажи. Поэтому наиболее достоверной информацией являются объявления самих стартапов.
Но в чем причина того, что они сами об этом молчат? Самый распространенный ответ: им не нужна публичность или они просто не хотят делиться этой информацией. Чтобы лучше понять "молчаливых предпринимателей", мы поговорили с тремя основателями стартапов, которые успешно продали свой бизнес, никому об этом не сказав.
Продажа одного из лучших приложений года
В 2021 году Labs of Latvia, журнал о латвийских стартапах, назвал компанию Timecap одной из историй успеха латвийской стартап-среды. А магазин приложений Google Play признал ее одним из лучших приложений года.
Timecap - это приложение, которое помогает людям формировать здоровые повседневные привычки. В настоящее время его скачали более 500 000 раз и используют 10 000 пользователей каждый день.
Это общедоступная информация о данной компании. Однако в феврале этого года создатель приложения Зигмарс Дзерве продал его. По его словам, он получал предложения о продаже с 2021 года.
"Я отклонил их все, потому что все еще активно работал над приложением. Оно приносило мне около 8000 долларов в месяц. Потом доход становился все больше и больше, так что продажа компании не была бы мудрым решением", - сказал он.
Зигмарс также добавил, что он не хотел продавать продукт, который все еще находился в стадии разработки. Именно в этот момент появились первые покупатели.
"Для меня было неприемлемо продавать идею, которая еще не была проверена и не доказала свою жизнеспособность", - отметил основатель.
Два года спустя Зигмарс продал Timecap, заработав 80 000 долларов. В общей сложности за время существования компании он заработал около 250 000 долларов.
"Я никогда не стремился прославиться своими достижениями. Не для этого я создавал Timecap. Поэтому и не видел необходимости делиться новостью о продаже. Об этом знали только мои друзья и знакомые. Я очень доволен тем, чего достиг", - сказал Дзерве.
Покупатель не разглашается
Еще один тихий случай продажи стартапа произошел во время пандемии. В 2020 году стартап электронной коммерции Grafomap был куплен другой компанией из полиграфической отрасли, название которой не разглашается.
Соучредитель Grafomap Рихардс Пайк рассказывает, что всего за год до продажи стартап считался банкротом: "Мы столкнулись с пустыми банковскими счетами и почти были вынуждены сделать страшный выбор - потерять все, во что мы вложили свое время и деньги в одно мгновение, или - другой вариант - дать стартапу еще один шанс, прекрасно понимая, что в случае неудачи мы потеряем еще больше денег".
Рихардс рассказал, что это был не первый случай в истории Grafomap, когда команда оказалась на краю финансовой пропасти. Ранее бизнес спас частный кредит, который компания успешно погасила. Однако на этот раз создатели Grafomap выбрали другой путь.
"Мы очень тщательно просчитали, что потребуется, чтобы поставить стартап на ноги. Все дело было в цифрах и стратегическом подходе, а также в практических шагах и решениях, касающихся продаж и маркетинга. Нам удалось увеличить среднюю сумму одной покупки на 50%, что означало значительное увеличение выручки. Мы вложили эти средства в наш рекламный бюджет, что привело к еще более высоким результатам продаж", - поделился соучредитель компании.
В результате компания заработала 1,5 миллиона долларов, а вскоре появился покупатель: "Мы сразу же продали компанию", - сказал Рихардс.
Но почему это произошло так тихо?
"Это не было секретом. Просто никто не интересовался нашей историей, которая на этот раз была больше о том, как вытащить компанию из серьезных проблем, чем о самой продаже. Это самая ценная часть истории, но мы не были уверены, что средства массовой информации будут освещать этот аспект", - указал соучредитель.
"Кроме того, вскоре после продажи компании мы с Мартиньшем Ласманисом, соучредителем Grafomap, начали работать над созданием еще одного стартапа", - добавил Рихардс.
Он также отметил, что продажа компании была целью с самого начала работы.
"Мы хотели создать онлайн-бизнес, чтобы не было складов, товарных запасов или производственных помещений. Это дало бы нам возможность продать наш бизнес в любое время. И это то, что мы сделали", - подытожил Рихардс.
Стал частью большой группы
Третье дело о тихой продаже касается латвийской компании информационных технологий и телекоммуникаций OSS Networks. Она была приобретена Enreach Group в сентябре 2021 года. До продажи OSS Networks была успешной компанией с более чем 1100 бизнес-клиентами. Владельцам бизнеса может быть знакомо название SmartMEX, которое представляет собой виртуальную платформу управления вызовами. Его работу обеспечила эта компания.
"Продажа OSS Networks была осознанным выбором, во многом обусловленным тенденцией отрасли к консолидации. Конечно, мы хотели, чтобы бизнес, который мы создали и развили, продолжал быть успешным. На рынке существует услуга, которая помогает найти покупателя для вашей компании. Мы обратились в KPMG, чтобы подобрать лучшее предложение. KPMG помогла выбрать потенциальных покупателей, оценить их, оценить культурную совместимость с ценностями нашей компании и взвесить различные другие нюансы. В общей сложности процесс занял около двух лет, прежде чем компанию купила Enreach Group", - рассказал основатель OSS Networks Юрис Брейцис.
На вопрос, почему информация о продаже не была обнародована, Юрис ответил, что это обдуманное решение.
"Мы сообщили о том, что наша компания присоединяется к Enreach Group, а не о том, что мы продаем наш бизнес. Это был тактический ход, чтобы обеспечить плавный переход и не вызывать ненужного беспокойства у клиентов и сотрудников.
Наша компания становилась частью более крупной группы, и мы хотели, чтобы именно это видели и клиенты, и сотрудники", - сказал Юрис. После чего он добавил, что OSS Networks не искала себе рекламу.
"Я не знаю, зачем нужно сообщать о том, что компания продается. Разве что для того, чтобы привлечь внимание венчурных инвесторов. Да, им это нужно, чтобы убедить весь мир в том, что они заключили хорошую сделку. В противном случае, мне кажется, это ненужные хлопоты", - поделился Юрис.
Зачем надо знать о продажах?
Конечно, опасения владельцев бизнеса понятны, но в целом для экосистемы стартапов важно знать эти истории успеха. И для этого есть три основные причины. Первая заключается в том, что такие истории помогут собрать более точные данные о латвийской экосистеме стартапов. Неоспоримый факт, что мы отстаем от Эстонии и Литвы как по привлечению инвестиций, так и по количеству успешных продаж. Однако такое молчание не поможет ситуации измениться, а Латвия не станет более заметной на международной карте стартапов.
Вторая причина заключается в том, что обмен мнениями очень важен в экосистеме стартапов. Молчание никому не поможет, а опыт можно получить, только испытав его или научившись у других. Следовательно, чем меньше участники экосистемы стартапов делятся своим опытом, тем менее образована экосистема в целом.
Третья причина - самая важная - чем больше мы знаем об успешных продажах стартапов, тем больше нам есть чем гордиться. Таким образом, повышается престиж стартапов, а это может стать стимулом для кого-то наконец осмелиться и построить собственную компанию.
Молчание является частью нашего менталитета, но в бизнесе его следует отбросить в сторону.
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