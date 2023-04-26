3 истории успешных продаж латвийских стартапов, о которых никто не знал

Но почему это произошло так тихо?

"Это не было секретом. Просто никто не интересовался нашей историей, которая на этот раз была больше о том, как вытащить компанию из серьезных проблем, чем о самой продаже. Это самая ценная часть истории, но мы не были уверены, что средства массовой информации будут освещать этот аспект", - указал соучредитель.

"Кроме того, вскоре после продажи компании мы с Мартиньшем Ласманисом, соучредителем Grafomap, начали работать над созданием еще одного стартапа", - добавил Рихардс.

Он также отметил, что продажа компании была целью с самого начала работы.

"Мы хотели создать онлайн-бизнес, чтобы не было складов, товарных запасов или производственных помещений. Это дало бы нам возможность продать наш бизнес в любое время. И это то, что мы сделали", - подытожил Рихардс.

Стал частью большой группы

Третье дело о тихой продаже касается латвийской компании информационных технологий и телекоммуникаций OSS Networks. Она была приобретена Enreach Group в сентябре 2021 года. До продажи OSS Networks была успешной компанией с более чем 1100 бизнес-клиентами. Владельцам бизнеса может быть знакомо название SmartMEX, которое представляет собой виртуальную платформу управления вызовами. Его работу обеспечила эта компания.