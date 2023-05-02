4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным

4 мая, в день восстановления независимости Латвийской Республики, общественный транспорт в Риге будет курсировать бесплатно, сообщила агентству LETA представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Таким образом, билеты в этот день пассажирам регистрировать не нужно.
4 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходного дня.
В праздничный день за парковку автомобилей на стоянках Rīgas satiksme по краям улиц также не нужно будет платить, а центры клиентов в этот день не будут работать.
В свою очередь в пятницу, 5 мая, рабочий день перенесен, и это будет выходной, поэтому центры клиентов и стоянки будут работать как в субботу, а общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.
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