4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Таким образом, билеты в этот день пассажирам регистрировать не нужно.

4 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходного дня.

В праздничный день за парковку автомобилей на стоянках Rīgas satiksme по краям улиц также не нужно будет платить, а центры клиентов в этот день не будут работать.

В свою очередь в пятницу, 5 мая, рабочий день перенесен, и это будет выходной, поэтому центры клиентов и стоянки будут работать как в субботу, а общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.