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4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным

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Трамвай в Риге
Трамвай в Риге Фото: Zane Bitere / LETA

4 мая, в день восстановления независимости Латвийской Республики, общественный транспорт в Риге будет курсировать бесплатно, сообщила агентству LETA представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Таким образом, билеты в этот день пассажирам регистрировать не нужно.

4 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходного дня.

В праздничный день за парковку автомобилей на стоянках Rīgas satiksme по краям улиц также не нужно будет платить, а центры клиентов в этот день не будут работать.

В свою очередь в пятницу, 5 мая, рабочий день перенесен, и это будет выходной, поэтому центры клиентов и стоянки будут работать как в субботу, а общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

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