airBaltic и Turkish Airlines обеспечат совместные рейсы

В авиакомпании поясняют, что это соглашение позволит обеим авиакомпаниям обеспечить своим пассажирам больше эластичности в прямых рейсах между Турцией и Латвией.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что airBaltic рада заключить договор о сотрудничестве с Turkish Airlines по новому маршруту между Ригой и Стамбулом. Это сотрудничество дает возможность путешественникам в странах Балтии использовать широкую сеть маршрутов Turkish Airlines, а путешественники в Турции теперь смогут использовать airBaltic для множества направлений в Европе и за ее пределами.

В рамках соглашения о сотрудничестве авиакомпании airBaltic и Turkish Airlines используют свои коды рейсов на каждом рейсе Рига-Стамбул и Стамбул-Рига. Совместная организация рейсов привлекает больше пассажиров.

Уже сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, еще 2,03% принадлежат Aircraft Leasing 1, которой владеет финансовый инвестор, датский бизнесмен Ларс Тусен.