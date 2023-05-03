Латвия планирует приобрести ракетные системы Naval Strike Missile

Naval Strike Missile способна поражать морские и наземные цели на дальности до 185 километров. Этот ракетный комплекс используется такими странами НАТО, как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды.

Планируется, что Латвия получит системы после 2025 года.

Стоимость закупки Минобороны не называет, но подчеркивает, что значительную финансовую поддержку в приобретении противокорабельных ракетных систем оказывают США. Также США планируют оказать поддержку в обучении военнослужащих использованию и обслуживанию систем.

"Приобретение этих ракетных систем будет означать переход вооруженных сил на новый уровень обороноспособности с повышенной огневой мощью и радиусом поражения целей, что значительно укрепит береговую оборону Латвии", - отметила министр обороны Инара Мурниеце.