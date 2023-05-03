В Даугавпилсе подорожает тепловая энергия

По сравнению с первоначально представленным проектом, в утвержденном SPRK тарифе общие затраты на теплоэнергию снижены более чем наполовину, а тариф - с первоначально рассчитанных 196,74 евро за МВт/ч до 85,33 евро за МВт/ч, что ниже на 56,9%.

Наибольшее снижение затрат приходится на расходы на топливо (62,2%), затраты на закупки теплоэнергии (98,1%) и расходы на электроэнергию (49,1%), что в основном объясняется изменением цен на эти ресурсы в период рассмотрения проекта. Согласно методике SPRK по расчету тарифов на услуги теплоснабжения, включенные в новый тариф затраты уменьшены за счет непредвиденных доходов предприятия, рассчитанных за период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2023 года. Это означает, что фактические затраты на оказание услуг в этот период были ниже включенных в тариф, в связи с чем тариф будет снижен на соответствующую сумму в течение следующих двух лет начиная с июня 2023 года.