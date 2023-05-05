Swedbank снова повысит ставки по депозитам

Ранее Swedbank повышал ставки в марте этого года вслед за предыдущим решением ЕЦБ.

Решение о повышении ставок распространяется как на частных, так и на юридических клиентов банка.

С 9 мая месячная ставка по срочным вкладам Swedbank в евровалюте для физических лиц повышена с 1% до 1,75%, шестимесячная ставка с 1,5% до 2,5%, годовая ставка с 2% до 2,5%, двухлетняя ставка - с 2,5% до 3%.

Для юридических клиентов месячная ставка увеличена с 1% до 1,75%, трехмесячная ставка с 1,2% до 2%, шестимесячная ставка с 1,5% до 2,25% и годовая ставка с от 2% до 2,5%.

Представители Swedbank отмечают, что интерес частных лиц к срочным вкладам в последние месяцы стремительно растет - общая сумма средств, размещенных на срочных вкладах на конец марта, достигла 150 млн евро (увеличение на 93% с начала этого года). Количество договоров о срочных вкладах растет примерно на 280 новых договоров в неделю, а заявок на открытие срочного вклада за последний месяц поступило почти в 4 раза больше, чем в декабре прошлого года.

Уже сообщалось, что ЕЦБ в четверг принял решение о повышении основной базовой процентной ставки на 0,25 п.п. до 3,75%.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки уже седьмой раз подряд.