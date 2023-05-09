Европа остается зависима от российского алюминия

Одним из таких веществ является оксид алюминия, который до сих пор переваливается в Рижском порту для дальнейшей перевозки по железной дороге в Россию.

Поскольку оксид алюминия является сырьем, необходимым для производства алюминия, а Россия - второй по величине производитель алюминия в мире после Китая, Европа не может позволить себе остановку поставок алюминия. Это означало бы, например, остановку жизненно важной для Европы автомобильной промышленности.

Европа оказалась практически полностью зависимой от России,

так как другая страна, из которой можно было бы заказать алюминий, - это Канада, но там просто не могут производить столько, сколько нужно Европе.

С другой стороны, Европа не получает алюминий из Китая и Индии, которые также являются крупными его производителями. Всего с начала войны в Рижском порту перевалено 367 тысяч тонн оксида алюминия.