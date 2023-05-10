В Ночь музеев билеты в электричках будут наполовину дешевле

Скидка будет действовать в общей сложности на 74 поездки на поезде. В расписании поездов соответствующие рейсы будут отмечены указанием «50%» или «Музейная ночь». Скидка «Ночь музеев» не суммируется с обычными скидками.

Скидка будет действовать в общей сложности на 74 поездах. В расписании поездов соответствующие рейсы будут отмечены знаком 50% или "Ночь музеев" (Muzeju nakts). Эта скидка не будет суммироваться с обычными скидками.

Электронные билеты со скидкой можно приобрести на определенные рейсы поезда на www.pv.lv, домашней странице Pasažieru vilciens или в мобильном приложении. Билеты также можно приобрести в кассах. Если на данной станции она закрыта, билет со скидкой выдает кондуктор.

Ранее сообщалось, что в этом году в Ночи музеев примут участие более 240 музеев и учреждений. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Наурис Пунтулис.

Он напомнил, что Ночь музеев ежегодно знаменует собой начало лета. Разнообразным выбором вечерних культурных мероприятий пользуются около четверти миллиона жителей по всей стране. Пунтулис добавил, что число посетителей Ночи музеев с каждым годом увеличивается.

Латвийские музеи и другие организации в субботу, 13 мая, будут принимать посетителей бесплатно.

"Хочу подчеркнуть две вещи. Мероприятия будут проходить очно. Мы хорошо помним, что когда-то жили во времена пандемии и очные мероприятия были весьма ограничены. Также напоминаю, что мероприятия Ночи музеев бесплатные", - сказал Пунтулис.