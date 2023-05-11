В транзите через Россию "пропали" товары ЕС стоимостью миллиард евро

Речь идет о так называемых товарах двойного применения, экспорт которых в Россию запрещают санкции.

В результате выборочной проверки экспорта из ЕС на сумму два миллиарда евро было установлено, что только половина товаров дошла до конечных получателей, а остальные остались в России.

Издание подчеркивает, что речь идет о товарах двойного применения, которые могут быть использованы как для гражданских, так и для военных целей.

Как считают западные должностные лица, этот поток теневой торговли помог российскому авторитарному лидеру Владимиру Путину спасти народное хозяйство в условиях войны.

В публикации указано, что эти товары могли быть ввезены из ЕС прямиком в Россию, хотя якобы они следовали через РФ транзитом.

России удалось обойти санкции с помощью агентов, посредников и поставщиков, указывая в таможенных декларациях ЕС недостоверные пункты назначения.

В результате Россия сохранила доступ к таким важным товарам, как авиационные компоненты, оптическое оборудование и газовые турбины.

Согласно данным об импорте нескольких категорий товаров, включая газовые турбины, паяльники и радиоаппаратуру, почти ни один из товаров этих категорий, отправленных из ЕС, не достиг конечного пункта назначения, пишет газета.