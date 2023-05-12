Германия провела обыск на яхте российского олигарха и конфисковала предметы искусства

Обыски были проведены в Гамбурге в четверг, 11 мая, сообщил в пятницу пресс-секретарь прокуратуры.

Наложен арест на коллекцию произведений искусства и другие предметы на несколько миллионов долларов, сообщает журнал Der Spiegel.

Обыски прошли на роскошной яхте Luna, сообщает информационное агентство DPA.

По данным СМИ, владельцем этой яхты является российский бизнесмен Фархад Ахмедов.

Ахмедов входит в число лиц, попавших под санкции Европейского союза (ЕС) после полномасштабного вторжения России в Украину.

Бизнесмен подозревается в "нарушение обязательств по декларированию активов по уголовным делам перед Центральным банком Германии и Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля после включения в санкционный список ЕС".

Согласно обвинению, Ахмедов не сообщил властям о "значительных активах" в Германии.

Конфискованным предметам теперь может быть присвоен статус вещественных доказательств или они могут быть изъяты судом.

Власти Германии арестовали 115-метровую яхту еще прошлой весной. Сообщается, что на судне есть две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарина.