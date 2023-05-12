Латвия и Эстония собираются совместно использовать СПГ-терминал в Палдиски

Для реализации меморандума будет сформирована совместная латвийско-эстонская рабочая группа, задача которой будет состоять в разработке и согласовании четких правил сотрудничества.

Министр климата и энергетики Раймонд Чударс отмечает, что подписание меморандума является еще одним шагом к укреплению ситуации с безопасностью в Балтийском регионе. Это сотрудничество является важным гарантом на случай нарушения поставок сжиженного природного газа по техническим причинам или в других непредвиденных обстоятельствах.

Меморандум предусматривает разработку правил сотрудничества между Латвией и Эстонией при совместном фрахтовании плавучего оборудования для хранения и регазификации, а также для управления портовыми сооружениями (пирсами) Палдиски и береговой газовой инфраструктурой в случае кризиса поставок природного газа.

МКЭ поясняет, что построенный в Палдиски резервный терминал сжиженного природного газа, недавно перешедший под полный контроль эстонского государства, дает возможность быстро реагировать на краткосрочные и среднесрочные колебания потребления природного газа. Такое сотрудничество также будет способствовать перенаправлению государственного финансирования на создание необходимой для будущих нужд энергетической инфраструктуры.