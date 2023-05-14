Из-за конфликта интересов Латвия рискует потерять 15 млн евро

Латвия сейчас рискует потерять 15 млн евро, которые в предыдущие годы вкладывались в разработку новых продуктов проектов Центров компетентности, сообщает программа LTV de facto. В проведенном Европейской комиссией аудите выражены опасения о возможном конфликте интересов при разделении средств.
На этом фоне происходят дискуссии о делении новой денежной порции в Центры компетенции из Фонда оздоровления. Для предпринимателей программа подготовлена Министерством экономики, а за формальную сторону предоставления денег отвечает подчиненное Министерству финансов учреждение – Центральное агентство финансов и договоров (CFLA).
Предприятия Pharmidea, Grindeks и Olainfarm в предыдущем периоде планирования европейских фондов получили наибольшую поддержку для исследований - вплоть до двух с половиной миллионов евро, свидетельствуют данные CFLA. Эти же предприятия находятся среди основателей Центра компетенции технологий фармации и медицины, совет которого и принял решение о поддерживаемых инновационных проектах. По подобному принципу созданы и делят деньги и другие центры компетенции - всего восемь.
Теперь по условиям программы разработки новых продуктов и технологий возникает спор между предпринимателями и Министерствами финансов и экономики.
"Нас фактически наказывают за то, что мы начали делать вещи, которые от нас вообще не требовали, и упрекают - да, как же так, что учредители Центра компетенции также являются теми, кто реализует проект - но это было требование!
Так программа построена, так этому и быть, это не дефект, а эффект", – говорит член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) и председатель правления SAF Tehnika Нормунд Бергс.
Проведенный Европейской комиссией аудит этой программы и его выводы о наличии возможного конфликта интересов стали препятствием для распределения средств новым исследованиям по уже привычной практике, только на этот раз из Фонда оздоровления.
В результате аудита у Латвии есть риск потерять 15 млн евро из всего 60, что уже израсходованы по этой программе. Латвия в течение примерно полугода пытается доказать Европейской комиссии, что процесс произошел корректно, чтобы бюджету не был нанесен ущерб.
"Да, там были недостатки, надо признать, конечно, были констатированы факты, что не подготовлены соответствующие необходимые документы или свидетельства. Аудит выполнен, но сейчас мы считаем, что со стороны государства необходимо доказать, что это не повлияло на результаты программы. И, конечно, мы так и считаем, что программа очень хорошо реализована", - говорит министр экономики Илзе Индриксоне.
Условия для денег Фонда оздоровления в отношении возможных рисков конфликта интересов, коррупции или мошенничества еще более суровы. На разработку новых продуктов и технологий выделено 25 миллионов. В случае потенциальных проблем есть риск потерять всю эту сумму, подчеркивает CFLA.
"Если мы видим риски, что мы не получим это финансирование, то мы не производим и платежи. Мы не можем подтвердить эти действия, мы не можем рисковать государственным бюджетом, потому что у нас нет уверенности в том, что мы получим его от комиссии обратно", - говорит директор CFLA Анита Круминя.
С началом дискуссий поток денег остановился. Для каждого из восьми Центров компетенции зарезервировано чуть более трех миллионов евро. Первые, в конце октября прошлого года, свои 11 исследований подали Центр компетенции энергетики и транспорта, но в представлении CFLA центру их все нужно переоценить. Большинство проектов других центров заявили в начале этого года, вплоть до 31 марта. Например, Центр компетенции лесной отрасли представил 13 исследований, из них CFLA призывает переоценить девять.
"Конечно, есть ряд отраслей, которые довольно обоснованно обижены на такое отношение, и они ясно видят, что у них на руках есть проекты, которые действительно принесут хорошую отдачу, они будут хорошими инвестициями в более широком контексте.
В то же время со стороны вовлеченных государственных структур движение идет медленно, один смотрит на другого, у которого эта проблема должна решится как-то сама собой. Формальных коммуникаций на самом деле нет, ясных правил нет, как будто мы выполнили то, что требуют правила Кабмина, но, по-видимому, это плохо", - рассказывает представитель Центра компетенции лесной отрасли, исполнительный директор LKKF Артур Буконтс.
Сейчас Центры компетенции для оценки CFLA окончательно подали 89 исследований. Из них в 48 случаях учреждение уличило риски конфликта интересов.
"Недостаточно того, что происходит отказ от принятия конкретного решения о своем предприятии, или хотя бы это организуется в разные дни, эта оценка. Необходимо оценить совокупность всех поданных заявлений, поэтому происходит целый созыв со стороны Центра компетенции, создается конкурс на доступное финансирование, все это необходимо оценить вместе совету, который чист в контексте рисков конфликта интересов", - рассказывает Солвита Круминя.
Поначалу в приглушенных тонах, а потом все громче становился спор, в котором предприниматели обвиняли страну в слишком медленном и бюрократическом процессе. Первые переговоры о том, что нужно искать решения появились в январе, рассказывает советник министра финансов Инт Салдерис.
"Мы указали на эту проблему и пригласили Министерство экономики внести изменения, срочно внести изменения в правила, чтобы можно было все же переоценить проекты внутренних Центров компетенции и, без большого риска, получить это финансирование. Надо сказать, что нам не удалось найти кого-то, кто нас выслушае, потому что Министерство экономики считало, что до сих пор все это работало и было бы неправильно это менять. Надо сказать, надо брать на себя ответственность за то, что мы не были достаточно строгими", - говорит Дадерис.
Министерство экономики со своей стороны не видит проблему и бросает упреки обратно Министерству финансов.
"Существующее регулирование программы предусматривает такой порядок, когда CFLA может дать условия, при которых эти проекты включаются в договоры, и поручают Центрам компетенций выполнить эти действия. И я не вижу никаких проблем, почему это невозможно было сделать уже несколько месяцев назад (..) Так как я считаю, что мяч находится на поле CFLA", - говорит Индриксоне.
Предприниматели протестовали как против привлечения иностранных экспертов для оценки инновационных проектов, так и отмечали, что в Латвии не так много людей, которые могут качественно оценить такие специфические проекты, поэтому избежать любого рода конфликтов интересов было бы трудно.
Это неправда, потому что, например, в области машиностроения все замыслы были приняты без возражений. Почти так же, как и у производителей электрического и оптического оборудования.
"Мы действительно до буковки выполнили то, что от нас требовали правила Кабинета министров", - говорит Бергс.
В представлении Министерства экономики CFLA должно было дать точный список задач, которые предприниматели должны выполнить, чтобы процесс пошел.
Предприниматели торопят государство, отметив, что на размышления дано не слишком много времени, так как деньги этих фондов нужно успеть потратить в течение ближайших трех лет.
Предполагается, что до конкретного решения, чтобы программа расшевелилась, может дойти в ближайшие пару недель.
Несмотря на то, что Министерство экономики и предприниматели перечисляют ряд новых продуктов, созданных при поддержке этой программы, не было оценено, насколько эта программа способствовала инновациям и общему развитию экономики.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!