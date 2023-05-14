Из-за конфликта интересов Латвия рискует потерять 15 млн евро

Так программа построена, так этому и быть, это не дефект, а эффект", – говорит член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) и председатель правления SAF Tehnika Нормунд Бергс.

Проведенный Европейской комиссией аудит этой программы и его выводы о наличии возможного конфликта интересов стали препятствием для распределения средств новым исследованиям по уже привычной практике, только на этот раз из Фонда оздоровления.

В результате аудита у Латвии есть риск потерять 15 млн евро из всего 60, что уже израсходованы по этой программе. Латвия в течение примерно полугода пытается доказать Европейской комиссии, что процесс произошел корректно, чтобы бюджету не был нанесен ущерб.

"Да, там были недостатки, надо признать, конечно, были констатированы факты, что не подготовлены соответствующие необходимые документы или свидетельства. Аудит выполнен, но сейчас мы считаем, что со стороны государства необходимо доказать, что это не повлияло на результаты программы. И, конечно, мы так и считаем, что программа очень хорошо реализована", - говорит министр экономики Илзе Индриксоне.

Условия для денег Фонда оздоровления в отношении возможных рисков конфликта интересов, коррупции или мошенничества еще более суровы. На разработку новых продуктов и технологий выделено 25 миллионов. В случае потенциальных проблем есть риск потерять всю эту сумму, подчеркивает CFLA.