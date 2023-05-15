Еврокомиссия прогнозирует рост экономики Латвии на 1,4%

По сравнению с февралем прогноз улучшен - тогда Еврокомиссия прогнозировала, что в этом году валовой внутренний продукт Латвии увеличится на 0,1%.

Как заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, согласно весеннему экономическому прогнозу, экономика ЕС в целом вырастет в этом году на 1%, что чуть лучше по сравнению с предыдущими прогнозами.

По словам Домбровскиса, основной причиной медленного экономического роста по-прежнему остаются последствия российской агрессии против Украины.

Экономический прогноз для Латвии - рост на 1,4% - немного опережает средний показатель по ЕС и является самым высоким среди стран Балтии. Прогнозируется, что постепенное снижение инфляции будет стимулировать частное потребление во второй половине этого года, а более активное освоение средств ЕС будет способствовать инвестициям.

Для сравнения, экономика Литвы в этом году вырастет на 0,5%, а в Эстонии ожидается спад на 0,4%.

Инфляция как в ЕС в целом, так и в странах Балтии постепенно снижается, но в этом году она все равно сохранится на относительно высоком уровне. Прогнозируется, что инфляция во всех трех странах Балтии в этом году составит 9,2-9,3%, что значительно выше среднего показателя по ЕС (6,7%).