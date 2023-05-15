Главное за 15 мая ⟩ Новый поворот в поисках Юстине, изменения Кенгарагса и тоннель на границе с РБ

Латвия начинает новую рабочую неделю, продолжается Чемпионат мира по хоккею, а RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего понедельника, 15 мая.
Новости Латвии:
Госполиция задержала мужчину за предоставление заведомо ложных сведений родственникам пропавшей в Роговке девочки.
Успешно завершено строительство 30-метрового тоннеля на границе Латвии и Беларуси. Это облегчит охрану государственной границы в районе, где ее пересекает железная дорога. 30-тонный металлический тоннель является одним из самых функциональных и устойчивых инженерных сооружений такого типа в Латвии.
Национальная служба здравоохранения уже предупредила, что со следующего года больше нельзя будет получить доступ к системе э-здоровья с помощью средств идентификации интернет-банка. Представители министерств, отвечающих за IT-системы, допускают, что идентификация через интернет-банки постепенно исчезнет и из других государственных электронных услуг.
За рубежом:
Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", предложил передать Киеву позиции российских вооруженных сил, которые можно будет использовать для атаки, в обмен на отвод украинских войск из Бахмута. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки.
Telegram-канал пресс-службы главы Беларуси "Пул первого" сообщил, что Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. К публикации прилагалась фотография Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала возможные проблемы со здоровьем у главы Беларуси Александра Лукашенко.
Исполняющий обязанности "министра внутренних дел" в частично аннексированной Россией Луганской области Украины Игорь Корнет ранен при взрыве в салоне красоты в центре Луганска, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.
Интересное чтиво:
Биотуалеты на променаде, цветочные клумбы в парке, новый культурный квартал и зона отдыха в сердце Кенгарагса - это те небольшие победы, которыми могут гордиться жители этого района.
По рекомендации Службы государственной безопасности министр внутренних дел внес русскоговорящего жителя Эстонии Артемия Иванова (более известного как ТемаДа), который ранее вызвал ажиотаж русскими песнями на Бастионной горке, в "черный список".
В минувшие выходные в Ливерпуле завершился конкурс "Евровидение-2023". Победу в нем одержала представительница Швеции - певица Loreen. Однако не все зрители конкурса были рады повторной победе артистки.
Вспоминаю всякие мероприятия на Саулкрастской эстраде в мои годы в средней школе. Там обычно собирались Саулкарсты, Звейниекциемс, Скулте, Пабажи и Царникава, и вечером всегда была борьба, чтобы выяснить, какой район самый лучший. Дрались и девочки. Если же все-таки не появлялся ни один хороший кандидат для битья, случалось так, что в конце концов избивался кто-то из охранников. Чисто так - чтобы вечер не прошел впустую.
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