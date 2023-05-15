Главное за 15 мая ⟩ Новый поворот в поисках Юстине, изменения Кенгарагса и тоннель на границе с РБ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала возможные проблемы со здоровьем у главы Беларуси Александра Лукашенко.

Исполняющий обязанности "министра внутренних дел" в частично аннексированной Россией Луганской области Украины Игорь Корнет ранен при взрыве в салоне красоты в центре Луганска, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

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Биотуалеты на променаде, цветочные клумбы в парке, новый культурный квартал и зона отдыха в сердце Кенгарагса - это те небольшие победы, которыми могут гордиться жители этого района.

По рекомендации Службы государственной безопасности министр внутренних дел внес русскоговорящего жителя Эстонии Артемия Иванова (более известного как ТемаДа), который ранее вызвал ажиотаж русскими песнями на Бастионной горке, в "черный список".

В минувшие выходные в Ливерпуле завершился конкурс "Евровидение-2023". Победу в нем одержала представительница Швеции - певица Loreen. Однако не все зрители конкурса были рады повторной победе артистки.

Вспоминаю всякие мероприятия на Саулкрастской эстраде в мои годы в средней школе. Там обычно собирались Саулкарсты, Звейниекциемс, Скулте, Пабажи и Царникава, и вечером всегда была борьба, чтобы выяснить, какой район самый лучший. Дрались и девочки. Если же все-таки не появлялся ни один хороший кандидат для битья, случалось так, что в конце концов избивался кто-то из охранников. Чисто так - чтобы вечер не прошел впустую.