Во сколько России обходится день войны в Украине?

Бюджетные расходы России на финансирование армии, участвующей в войне в Украине, на начало мая достигли трех триллионов рублей (34,3 миллиарда евро). Такие расчеты сделал аналитик Немецкого института по международным отношениям и безопасности Янис Клюге со ссылкой на данные российского бюджета.
По данным Минфина России, только по разделу бюджета "национальная оборона" было затрачено 789,8 млрд рублей (9,03 млрд евро). К этой сумме нужно добавить секретные расходы, которые составляют три триллиона рублей, из которых 80% (2,4 триллиона рублей) приходится на армию.
Таким образом, в среднем война в Украине обходится российскому бюджету примерно в 720 млрд рублей (8,22 млрд евро) в месяц. Это два годовых бюджета самых богатых регионов России. Например, годовой бюджет Ханты-Мансийского или Ямало-Ненецкого края составляет 330 миллиардов рублей (3,75 миллиарда евро) в год.
Сумма, которую Россия ежемесячно тратит на войну в Украине, эквивалентна бюджетам восьми беднейших субъектов страны. Например, годовой бюджет Брянской или Владимирской области составляет 90 миллиардов рублей (1,02 миллиарда евро).
Ежедневно российская военная машина "съедает" 30 миллиардов рублей (343,2 миллиона евро). Это сумма, превышающая годовой доход беднейших регионов страны. Например, годовой доход Калмыкии в этом году оценивается почти в 25 миллиардов рублей.
В бюджете на 2023 год Минфин России планирует потратить на оборону пять триллионов рублей (57,2 миллиарда евро). Однако по состоянию на середину мая, по словам Клюге, уже израсходовано более двух третей этой суммы. Военные расходы в три раза превысили сумму, предназначенную для поддержки народного хозяйства, и в шесть раз превысили расходы на образование и здравоохранение.
В январе и феврале Россия потратила почти триллион рублей на предприятия оборонной промышленности, производящие танковые снаряды и ракеты. Расходы выросли и у компаний ВПК, от которых Владимир Путин потребовал производить больше оружия и улучшать технические характеристики этого оружия.
В конце декабря Путин заявил, что "у России нет ограничений на финансирование ВПК". В результате у российского бюджета стремительно растут расходы, а с доходами все сложнее и сложнее -
из-за санкций сокращаются доходы от экспорта природных ресурсов, а прибыль от экспорта нефти и газа продолжает падать.
В результате дефицит бюджета России в апреле уже превысил 3,4 трлн рублей (39 млрд евро), хотя в этом году прогнозируемый дефицит на конец года составлял 3 трлн, а доходы от нефти и газа в апреле были на 64% ниже, чем годом ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!