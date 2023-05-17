Во сколько России обходится день войны в Украине?

По данным Минфина России, только по разделу бюджета "национальная оборона" было затрачено 789,8 млрд рублей (9,03 млрд евро). К этой сумме нужно добавить секретные расходы, которые составляют три триллиона рублей, из которых 80% (2,4 триллиона рублей) приходится на армию.

Таким образом, в среднем война в Украине обходится российскому бюджету примерно в 720 млрд рублей (8,22 млрд евро) в месяц. Это два годовых бюджета самых богатых регионов России. Например, годовой бюджет Ханты-Мансийского или Ямало-Ненецкого края составляет 330 миллиардов рублей (3,75 миллиарда евро) в год.

Сумма, которую Россия ежемесячно тратит на войну в Украине, эквивалентна бюджетам восьми беднейших субъектов страны. Например, годовой бюджет Брянской или Владимирской области составляет 90 миллиардов рублей (1,02 миллиарда евро).

Ежедневно российская военная машина "съедает" 30 миллиардов рублей (343,2 миллиона евро). Это сумма, превышающая годовой доход беднейших регионов страны. Например, годовой доход Калмыкии в этом году оценивается почти в 25 миллиардов рублей.