Госконтроль провел ревизию в министерствах. Что было выявлено?

Хотя еще в 2018 году Верховный суд указывал на необходимость улучшения финансового управления, включая планирование средств и тщательный контроль за их использованием, в этом году в ряде случаев были выявлены проблемы в планировании приоритетных мер, использовании выделенного финансирования и достижении планируемых результатов.

Установлено, что из 144,51 млн евро финансирования, использование которого проверялось, треть средств, или 49,29 млн евро, не была использована. Кроме того, хотя выделенные бюджетные средства не были использованы по назначению и были перераспределены на другие мероприятия, в большинстве рассмотренных случаев - восьми из 13 случаев или 62% - запланированные на 2022 год результаты не достигнуты или достигнуты частично.

В связи с финансированием приоритетных мер даны отрицательные заключения по вопросам соответствия, в том числе Министерству здравоохранения по использованию дополнительных 0,84 евро, выделенных на обеспечение государственных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра. 0,69 млн евро или 82% были перераспределены на другие услуги здравоохранения, а дети с расстройствами аутистического спектра получали услуги в значительно меньшем объеме, чем планировалось, и их доступность за пределами Риги была очень ограниченной.

Аналогичным образом Министерство экономики не достигло запланированных результатов в 2022 году по поддержке крупных инвестиционных проектов для восстановления экономики после кризиса из-за пандемии. Хотя финансирование приоритетных мер было перечислено финансовому учреждению развития "Altum" в начале 2022 года, выдача кредитов предприятиям в прошлом году не началась.

Министерство благосостояния из выделенных 9,8 млн евро для увеличения компенсаций персоналу учреждений длительного социального ухода потратило на эти цели только 6,1 млн евро, или 62%.

Также Госконтроль дал заключение с возражениями Совету общественных электронных СМИ (NEPLP), поскольку из первоначально выделенных в прошлом году 801 400 евро на приоритетные меры было использовано только 10 276 евро, или 1,3%.

В Министерстве внутренних дел в прошлом году только 24%, или 2,80 млн евро из 11,7 млн евро, выделенных на приобретение обмундирования для должностных лиц, были использованы по назначению, а остальное финансирование было перераспределено и использовано для других целей.

Аналогичные случаи выявлены и в других учреждениях.

8 июня Госконтроль обсудит проблемы, выявленные в ходе ревизий, с госсекретарями министерств.