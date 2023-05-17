Сколько денег жители Латвии выделяют на ежедневные расходы?

Около трети респондентов, или 28%, не устанавливают конкретный бюджет своих ежедневных расходов, не отслеживая, сколько тратится денег.

14% респондентов стараются закладывать в ежедневный бюджет расходов до 10 евро, эта сумма чаще актуальна для молодых людей, которым еще не исполнилось 30 лет, а также студентов.

20% опрошенных тратят в среднем от 11 до 20 евро в день, и это самая популярная сумма бюджета ежедневных расходов, если такой бюджет установлен.

Данные опроса показывают, что такие суммы расходов характерны для лиц старше 60 лет, а также для молодежи в возрасте до 29 лет.

Каждый десятый, или 11%, тратит от 21 до 30 евро на ежедневные расходы. В основном это люди в возрасте от 30 до 39 лет.

8% респондентов тратят более 30 евро на ежедневные расходы. В среднем от 31 до 40 евро в день тратят 4% респондентов, такое же количество респондентов выделяют от 41 до 50 евро на ежедневные траты.

Данные опроса показывают, что большие суммы чаще тратят жители Риги и Рижского региона, а также те, кто работает на руководящей должности, а дневной бюджет до 10 евро чаще наблюдается у респондентов, проживающих в Латгале.

В ходе опроса 5% респондентов отметили, что в их финансовом положении совсем не обязательно ограничивать расходы, чаще этот ответ высказывают жители Риги, месячная зарплата которых превышает 1500 евро. Всего 2% респондентов рассчитывают на ежедневные траты от 51 до 100 евро, чаще такие суммы доступны жителям в возрасте от 50 до 59 лет.

В мае 2023 года банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел опрос населения о суммах, которые выделяются на ежедневные расходы.