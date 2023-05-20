Канцелярия Левитса отклонила претензии о разбазаривании средств

Руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис говорит, что Государственный контроль в целом высоко оценил работу возглавляемого им учреждения. Возражения были только по одному разделу - о транспортных услугах на саммите Трех Морей в июне прошлого года.

Тейкманис отверг предположения о разбазаривании средств. Напротив, канцелярия изначально планировала истратить 372 000 евро на транспортные услуги, а на момент подписания контракта сумма была снижена до 356 000 евро, в итоге же получилось 332 000 евро, так как приехали не все приглашенные гости. Однако канцелярия президента смогла предоставить не все документы.

"Прежде всего, нашим приоритетом был успех саммита. Возможно, мы не уделили внимание составлению всех актов и протоколов накануне саммита, но сделали все возможное, чтобы все происходило поминутно, посекундно", - сказал Тейкманис.

По имеющейся у LTV информации, часть средств, сэкономленных на саммите, канцелярия использовала для покрытия расходов на командировки президента, так как в прошлом году зарубежных поездок было больше, чем планировалось изначально.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)