ЕС обяжет раскрыть данные о неевропейских денежных потоках

Европейская комиссия (ЕК) намерена обязать неправительственные организации и другие учреждения в странах ЕС раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов сообщества, пишет немецкая газета Welt am Sonntag (WamS) в воскресенье, 21 мая.

По данным издания, соответствующий законопроект входит в пакет документов ЕК под названием "Защита демократии", который планируется представить в июне.

Документ предполагает создание национального реестра с информацией о том, финансируются ли такие организации, как НПО, бизнес-ассоциации, PR-агентства и частные вещательные компании, странами, не входящими в ЕС. В него могут быть включены такие известные немецкие организации, как Transparency International, Pro Asyl или BUND, отмечает издание.

Замглавы ЕК: Пора разоблачить "тайное иностранное влияние"

Денежные потоки из не входящих в ЕС стран, которые имеют целью повлиять на общественное мнение, должны быть раскрыты, сказала газете замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, продвигающая эту инициативу.

Как пишет WamS, идея заключается в том, чтобы показать, влияют ли авторитарные правительства в таких странах, как Россия, Китай или государства Ближнего Востока, на общественное мнение или политические решения в ЕС, чтобы склонить их в свою пользу.