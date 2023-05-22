Министр экономики в Киеве обсудила план Латвии по восстановлению Украины

В госбюджете на этот год Латвия выделила 5 млн евро на реконструкцию Черниговской области. Минэкономики планирует использовать часть средств, выделенных на реализацию проектов реконструкции в Черниговской области, предоставив латвийским предпринимателям возможность принять в них участие.

Индриксоне отмечает, что план поддержки Латвией реконструкции Черниговской области в настоящее время предусматривает в первую очередь обеспечение основных потребностей населения Украины и первые этапы работ по планировке территории, с параллельным планированием предстоящих работ по реконструкции и физического строительства, а также обеспечения надзора за этими процессами. Украина высоко оценила предыдущую поддержку Латвией Черниговской области в сфере энергетики - реновацию жилья в Ягодном и восстановление швейного предприятия в Чернигове, добавляет Индриксоне.

В Киеве состоялась встреча министра экономики с вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, первым вице-премьер-министром Украины, министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром Кабинета министров Украины Олегом Немчиновым.