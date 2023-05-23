Глава внешней разведки Германии: режиму Путина пока ничего не угрожает

Уровень критики действующей власти в российском обществе соответствует обычному, поэтому об ослаблении позиций российского президента говорить пока не приходится, убежден Бруно Каль.

"Мы не видим никакого раскола в системе Путина", - сказал глава внешней разведки Германии.

Выступая в Федеральной академии политики безопасности (BAKS), Бруно Каль отметил, что у России еще есть достаточные запасы оружия для продолжения войны, кроме того, в РФ нет недостатка в мобилизованных и добровольцах.

"Россия все еще способна вести долгую войну", - отметил Бруно Каль.

Однако у России есть и уязвимые места. По слова военного, это "эффективность" действий вооруженных сил РФ.

Бруно Каль убежден, что Россия, вероятнее всего, будет делать ставку на долгую войну. Поэтому Западу нужно продолжить оказывать помощь Украине, в соответствии с тщательно продуманным планом.

Глава внешней разведки Германии также добавил, что его служба знала о готовящемся вторжении России в Украину за две недели до начала военных действий.