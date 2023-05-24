Видео ⟩ Страховщик отказался платить за травму, причиненную пилой

Мужчина обратился за помощью в Огрскую больницу, где ему наложили два шва. Витаутс представил заключение врача своим страховщикам, но очень удивился, когда получил отказ в выплате компенсации.

Это удивило мужчину, ведь две другие страховые компании, клиентом которых также является пострадавший, выплатили компенсацию за травму.

Он утверждает, что сравнительно недавно аналогичная ситуация была и у его жены, которой одна страховая компания выплатила компенсацию, а упомянутая мужчиной компания отказалась это сделать.

Мужчина обжаловал решение страховщика, но на благоприятный вердикт не рассчитывает: "Я сделал это из принципа, а не потому, что мне нужны были деньги!".

Baltijas apdrošināšanas nams письменно ответили, что Витаутс заключил с ними договор добровольно и подтвердил, что ознакомился с условиями. Упомянутые в приложении травмы мягких тканей не относятся к полису клиента.

Глава Ассоциации страховщиков Латвии Янис Абашин не видит проблемы в том, что отрасль по-разному определяет травмы.

"Я бы сказал, что здесь все в порядке. Это соревновательная вещь. Один определяет травму шире, другой узко и делает дешевый продукт. Осталось только ознакомиться с продуктом. По сути, это добровольный продукт, а не OCTA, покрытие которой предусмотрено законом. Здесь каждый страховщик проектирует и строит продукт по своему вкусу. У нас рыночная ситуация, когда есть более дорогие продукты с более широким охватом и более дешевые продукты с меньшим охватом.

Страховщик должен правильно объяснить клиенту, что он покупает", - заявил Янис Абашин.

По его словам, потребители могут выразить свое отношение, выбирая или не выбирая предложение торговца.

Витаутс решил прекратить сотрудничество с Baltijas apdrošināšanas nams.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)